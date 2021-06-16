Джеффу Безосу пропонують з'їсти Мона Лізу Леонардо да Вінчі

Через кілька днів після того, як Джефф Безос оголосив, що збирається полетіти в космос, на сайті change.org з'явилася дуже незвична петиція. Автор петиції закликає одного з найбагатших людей світу зробити те, що назавжди змінить хід розвитку культури та цивілізації: купити та з'їсти Мону Лізу.

Петиція, яка зібрала майже 7 000 підписів, не пропонує нічого конкретного, лише коротка фраза: "Ніхто ще не їв Мону Лізу, і ми вважаємо, що Джеффу Безосу необхідно прийняти рішення і зробити це". Користувач change.org, на ім'я Кейн Пауелл створив петицію близько року тому, але вона почала набирати оберти лише в останні кілька днів.

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Чому Джеффу Безосу пропонують з'їсти шедевр Леонардо да Вінчі

Хоча незрозуміло, навіщо Джеффу Безосу може знадобитися купувати та потім спожити як їжу шедевр Леонардо да Вінчі, він майже напевно може собі це дозволити. Торік один французький підприємець припустив, що картина коштує 50 мільярдів євро (близько 60 мільярдів доларів США) – оцінка, яку одне з джерел у сфері мистецтва назвало занадто високою. У будь-якому випадку, "Мона Ліза" цілком по кишені очільнику Amazon, адже його статки, за оцінками Forbes, в цей час складає 195,2 мільярда доларів.

Цей факт, безсумнівно, надихнув одного з коментаторів, який написав у коментарах: "Я відчуваю, що Джефф саме та людина, яка допоможе людству зробити цей стрибок". Інші користувачі також висловилися в розділі коментарів, написавши: "Це найважливіша петиція в наш час" і "З'їжте цю Мону Джеффе".

Чи продасть Лувр Мона Лізу

заснована у 2007 році Беном Реттреем, називає себе "світовою платформою для змін". Протягом багатьох років вона, таких як торішня вірусна петиція з проханням відправити актора Метью Моррісона до в'язниці Гуантанамо.

Одна перешкода: картина майже напевно не продається ні за яку ціну. Мона Ліза, що належить французькому уряду, є найвідомішим твором мистецтва у світі та перлиною французького музею Лувр, який є найбільшим у світі.

Біля Мона Лізи у Луврі завжди людно / Фото Getty Images

Франція навряд чи коли-небудь захоче розлучитися з таким важливим національним символом – тим більше, що доходи від продажу картини будуть краплею в морі для уряду Франції, який щорічно отримує понад 1 трильйона євро у вигляді податкових надходжень.

Що відповів Джефф Безос

Джефф Безос, поки що не озвучив публічну відповідь про можливі плани проковтнути будь-які картини написані маслом сотні років тому.

Чому Джефф Безос, а не Бернар Арно

Від автора петиції Кейна Пауелло, поки не вдалось отримати коментарі про те, чому він вважає, що Мона Ліза слід з'їсти, і чому він обрав для цього саме Джеффа Безоса, а не мільярдера LVMH Бернара Арно, який зараз є найбагатшою людиною у світі та відповідно багатшим Джеффа Безоса (на даний час його статки становлять 197,7 мільярда доларів), ще й до того є громадянином Франції.