Засновник Amazon і Blue Origin заплатив 23 мільйони доларів за квартиру площею 386 квадратних метрів на П'ятій авеню, 212. Тепер в елітному хмарочосі у центрі Нью-Йорку Джеффа Безоса має вже щонайменше чотири розкішні приміщення.

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Завдяки останньому придбанню загальна вартість нерухомості Джеффа Безоса в одному із найпрестижніших хмарочосів Нью-Йорку досягла позначки у 119 мільйонів доларів.

Чотири спальні, чотири ванних кімнати та розкішний вид

Новопридбана квартира з чотирма спальнями та чотирма ванними кімнатами оздоблена мармуровими підлогами та величезними вікнами, з яких відкривається розкішний вид на Всесвітній торговий центр і прилеглий парк Медісон-сквер.

У будинку, в який активно вкладає кошти мультимільярдер, розміщено фітнес-центр, симулятор гольфу, ігрова кімната та зал для перегляду фільмів.

Хоча ім'я Джеффа Безоса і не вказано в договорі купівлі – приміщення були продані холдинговій компанії Gramercy Hudson LLC – а цю компанію тісно пов'язують саме з Amazon. Придбання елітної нерухомості було узгоджено наприкінці липня, а угода підписана на початку цього місяця.

Амбітна мета Джеффа Безоса

Джефф Безос вже володіє нерухомістю на суму 96 мільйонів доларів в хмарочосі під номером 212 на П'ятій авеню: пентхауз, дві квартири під ним і кондомініум вартістю 16 мільйонів доларів, який він купив у квітні 2020 року.

Нерухомість Джеффа Безоса у Нью-Йорку / Фото Dailybeatny

Після придбання нової квартири, за даними американських ЗМІ, кінцевою метою Джеффа Безоса є об'єднати ці об'єкти в єдиний суперрозкішний особняк у центрі Нью-Йорку.

Портфоліо нерухомості Джеффа Безоса вражає

Після розлучення з Маккензі Скотт у 2019 році Джефф Безос зібрав рекордний портфоліо нерухомості. У лютому 2020 року він придбав маєток Ворнер – частину історії Голлівуду, яка раніше належала мільярдерові Девіду Геффену. Продаж маєтку за 165 мільйонів доларів став найдорожчою в історії штату Каліфорнія угодою. Проте Безос надалі додав до маєтку сусідній будинок за 10 мільйонів доларів, створивши величезний комплекс вартістю у 175 мільйонів доларів.

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Перед цим Джефф Безос придбав колишній Музей текстилю в Вашингтоні за 23 мільйони доларів, володіє чотирма квартирами в будівлі на Верхньому Вест-Сайді Манхеттена з видом на Центральний парк, а також має нерухомість в Сіетлі та Техасі.

На сьогодні статки магната електронної комерції, який у липні покинув пост глави Amazon, становлять 185 мільярдів доларів за даними Forbes, що робить його найбагатшою людиною у світі.