Джефф Безос розширює свій мегамаєток у Беверлі-Гіллз: вартість зросла до 175 мільйонів

Ще в лютому 2020 року генеральний директор Amazon побив рекорд Каліфорнії, купивши маєток Уорнер, що належав мільярдерові Девіду Геффену. Продаж маєтку за 165 мільйонів доларів став рекордом в історії штату. Але мільярдер і надалі скуповує сусідню нерухомість.

Пізніше, у липні минулого року, Безос зробив ще одну покупку: будинок за 10 мільйонів доларів, який межує з маєтком Уорнера. Згідно з документами про власність, за даними Variety і Daily Mail, Безос став новим власником будинку 1930-х років на бічній вулиці в районі Бенедикт Каньйон в Беверлі-Гіллз.

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Цей будинок розташований на Тропікал авеню, яка перпендикулярна маєтку Уорнер. Ділянка має спільний живопліт з комплексом Джеффа Безоса, хоча в цей час до неї веде інша вулиця. У будинку є три спальні та п'ять ванних кімнат, шість камінів, задній дворик, а також городи з трояндами й овочами.

Нове придбання Джеффа Безоса / Фото Pictometry

Хоча фотографій маєтку Безоса і прилеглого будинку дуже мало, округ Лос-Анджелес має велику кількість знімків з повітря, які дозволяють нам добре розглянути величезний комплекс, який Джефф Безос збирає на пагорбах над Лос-Анджелесом.

Історія маєтку Уорнер Маєток Уорнер був побудований Джеком Уорнером, співзасновником і президентом компанії Warner Bros. в 1937 році. Уорнер почав з 1,2 гектара землі, яка раніше була фермою, і повільно, але методично додавав ділянки прилеглої землі. Він також облаштував територію маєтку, додавши поле для гольфу і два ставки. Уорнер помер в 1978 році, і будинок належав Енн Уорнер до її смерті в 1990 році. Того року медіамагнат Девід Геффен купив повністю маєток, включаючи твори мистецтва, за 47,5 мільйонів доларів. У той час продаж оновив рекорд вартості нерухомості у штаті Каліфорнія. У лютому 2020 року Джефф Безос став новим власником маєтку Уорнер, за 165 мільйонів доларів, що вчергове стало найдорожчим продажем будинку в історії Каліфорнії.

Зараз маєток Уорнер займає площу в понад 3,2 гектара і розташований в районі Бенедикт Каньйон в Беверлі-Гіллз.

Маєток Уорнер / Фото Los Angeles County/Pictometry

Маєток забезпечує максимальну приватність. Він оточений високими живими огорожами, відгороджений великими воротами та повністю прихований від очей з вулиці.

Вигляд на маєток Уорнер з Анджело Драйв / Фото GC Images

На території комплексу розташовано безліч житлових приміщень, включаючи два гостьових будинки та особняк площею понад 1 260 квадратних метрів.

Вид маєтку Уорнер з повітря / Фото Pictometry

На території також є тенісний корт і доглянуті сади. Девід Геффен у свій час витратив 45 мільйонів доларів на реконструкцію маєтку, в тому числі 20 мільйонів доларів тільки на озеленення.

Тенісний корт маєтку Уорнер / Фото Pictometry

Біля одного з великих гостьових будинків є великий басейн із гідромасажною ванною. За даними Architectural Digest, в минулому на ділянці було розміщено дев'яти лункове поле для гольфу і "автодром" з гаражем і бензоколонками, хоча незрозуміло, чи збереглися ці зручності на ділянці.

В минулому у маєтку був "автодром" / Фото Pictometry

Джеф Безос і надалі розширює мегамаєток

За інформацією New York Post, впродовж кількох останніх тижнів Джефф Безос і його подруга Лорен Санчес "полювали" за будинками в Лос-Анджелесі та оглядали особняки в цьому районі.

Джефф Безос та Лорен Санчес / Фото Spread Pictures

Американські медіа не можуть наразі зрозуміти, що Джефф Безос хотів би отримати від прилеглої території, але у нього вже є досвід придбання будинків поруч зі своїми великими володіннями. У 2017 році він купив будинок по сусідству зі своїм попереднім особняком в Беверлі-Хіллз за 12,9 мільйона доларів. Проте обидва будинки його колишня дружина, Маккензі Скотт отримала при розлученні подружжя.

Колишній маєток Джеффа Безоса / Фото Google Earth

Схоже на те, що найбагатша людина світу Джефф Безос вирішив збільшити площу власного маєтку на каліфорнійських пагорбах до величезних розмірів.

Яка мета розширення розмірів мегамаєтку, який вже оцінюють у суму не менше 175 мільйонів доларів, наразі не відома, але вже подейкують, що мільярдер може придбати ще кілька маєтків поруч, тим самим збільшивши рекордну вартість ще більше