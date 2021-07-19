Очікується, що ціна ринку "космічного" бізнесу до 2040 року стане втричі більшою та сягне понад 1 трильйон доларів. Засновник Amazon вклав мільярди у Blue Origin, вважаючи, що людство повинне встановити свої форпости по всій Сонячній системі.

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Безос і космос

Великий стрибок компанії Blue Origin передбачається після польоту Джеффа Безоса та ще трьох пасажирів на ракеті New Shepard вже 20 липня. Успішна мандрівка може гарантувати більший інтерес людства до космічних подорожей.

Наразі основним завданням Безоса є перемога Blue Origin у тендерах для низки державних контрактів США, що забезпечить компанії стабільний потік доходів та більший авторитет. Зараз у тендерних перегонах перемагає SpaceX, компанія Ілона Маска.

Протягом понад двох десятків років Blue Origin нарощувала власне портфоліо ракет, двигунів та транспортних засобів. Великі успіхи компанії у галузі ракетобудування є наслідком, зокрема, особистісної пристрасті Безоса до космосу.

Якщо ми адаптуємось до життя у всій Сонячній системі, то можемо дозволити собі мати трильйон людей. Це означає, що у нас буде тисяча Моцартів та тисяча Ейнштейнів. Уявіть, якою неймовірною буде ця цивілізація,

– висловився у своїй промові Джефф Безос 2 роки тому.

Вигляд з "капсули" екіпажу ракети New Shepard / Фото Blue Origin

Потужності Blue Origin

Заснувавши Blue Origin у 2000 році, Безос почав скуповувати сотні тисяч акрів землі у західній частині Техасу. Зараз, окрім місця зародження компанії, космічний гігант має потужності у Флориді, Каліфорнії, Алабамі, Вашингтоні, окрузі Колумбія та власну штаб-квартиру неподалік від Сіетлу. На компанію працює понад 3 500 людей.

Пан Безос робить те, що вже колись зробив з Amazon – вкладає кожен цент в нове обладнання та інновації,

– коментує діяльність мільярдера Говард Маккурді, професор Американського Університету.

До слова, Безос продав акцій Amazon на понад 1 мільярд доларів, аби вкласти їх у розвиток Blue Origin.

Перспективи космічної компанії

Цьогоріч Blue Origin планує здійснити ще два додаткових польоти на New Shepard після запуску ракети цієї середи. Точної ціни квитків у компанії не називають, однак запевняють, що попит на польоти уже неабияк виріс, і люди готові платити за це шалені гроші.

Капсула екіпажу ракети New Shepard | Фото Blue Origin

У компанії не хочуть говорити про конкуренцію зі SpaceX, адже впевнені, що виконують свою власну місію. Нагадаємо, що компанія Ілона Маска наразі залишається найпродуктивнішою у галузі ракетобудування – цьогоріч вони випустили 23 ракети.

До слова, Blue Origin зараз на етапі завершення конструювання ракети New Glenn, яка призначена для підняття на орбіту великих та важких вантажів. Ще у лютому представники компанії заявляли про запуск першого рейсу нового космічного апарату до кінця наступного року.