Джефф Безос досяг рекордних статків: скільки грошей має найбагатша людина світу зараз

Джефф Безос досяг рекордних 211 мільярдів доларів власного капіталу. Це трапилось після підвищення акцій Amazon на 4,7%, спричиненого скасуванням Пентагоном контракту з Microsoft на модернізацію інфраструктури безпеки.

Згідно з даними індексу мільярдерів Bloomberg, статки Безоса завдяки цьому збільшились на 8,4 мільярда доларів. Востаннє рекордного капіталу на суму 210 мільярдів досягнув Ілон Маск у січні цього року.

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Змагання Безоса та Маска

Обидва мільярдери обмінювались званням найбагатшої людини світу протягом перших місяців 2021 року. Однак Джефф Безос закріпив свої показники з середини березня, коли акції Amazon зросли до неймовірних майже 20%.

Зараз Ілон Маск залишається на другій сходинці рейтингу найбагатших зі статками у 180,8 мільярда доларів. На третьому місці розташувався французький бізнесмен Бернар Арно з капіталом у розмірі 168,5 мільярда доларів.

Трійку лідерів закриває француз Бернар Арно / Фото Getty Images

Рекорд Безоса

Рекордний приріст капіталу Джеффа Безоса став навіть більшим, ніж під час зростання акцій Amazon у 2020 році – тоді його статки оцінювали у 206,9 мільярда доларів.

Нагадаємо, що 57-річний Безос нещодавно покинув посаду головного виконавчого директора компанії після 27 років роботи. Він все ще володіє близько 11% акцій Amazon.

До слова, Маккензі Скотт, колишня дружина Джеффа Безоса та 15 найбагатша людина світу, також отримала збільшення своїх статків у розмірі 2,9 мільярда доларів. Це стало хорошою прибавкою для жінки, зважаючи на те, що цьогоріч вона вже витратила близько 2,7 мільярда доларів власного капіталу.

Колишня дружина Безоса цьогоріч вже витратила близько 2,7 мільярда доларів / Фото Getty Images