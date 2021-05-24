Джефф Безос на кілька годин втратив статус найбагатшого у світі: хто його обійшов

Французький модний магнат Бернар Арно у понеділок, 24 травня, став найбагатшою людиною у світі. Його статки оцінили в 186,3 мільярда доларів.

Ближче до кінця дня статки зросли до 187,1 мільярда доларів. Але його таки обігнав Джефф Безос та повернув свій статус. Його статки – 188,7 мільярда доларів, за свіжими даними Forbes.

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Гроші Арно

Статки Арно підскочили із 76 мільярдів доларів у березні 2020 року до 186,3 мільярда доларів у травні. Пандемія виявилася сприятливою для розвитку компаній Арно з групи LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

LVMH, яка також володіє такими брендами, як Fendi, Christian Dior та Givenchy, зросла на 0,4% за перші години торгів у понеділок, встановивши ринкову капіталізацію в 320 мільярдів доларів. Це дало Арно додаткові 600 мільйонів доларів.

Допоміг Китай

Своїми надприбутками LVMH завдячує китайцям. За перший квартал 2021 року компанії вдалося заробити на 32% більше, ніж торік за аналогічний період.

Француз на чолі світових багатіїв

Протягом багатьох років на самій вершині списку мільярдерів Forbes переважно були американці. Протягом тривалого часу перше місце незмінно займав засновник Amazon Джефф Безос. А на короткий час його обійшов засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск. У першій десятці 8 американців, один француз та один іспанець.