Двічі порушував карантинні обмеження: директор Credit Suisse пішов у відставку

Голова правління швейцарської фінустанови Credit Suisse Антоніо Орта-Осоріо пішов у відставку. Рада директорів встановила, що він щонайменше двічі порушував протипандемійні правила.

Орта-Осоріо обіймав посаду голови однієї з найбільших фінансових установ Європи з квітня 2021 року. У липні він відвідав фінал Вімблдонського турніру під час візиту до Великої Британії, хоча у той час мав би перебувати на самоізоляції.

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Голова Credit Suisse пішов у відставку

Вдруге Орта-Осоріо помітили за порушенням протипандемійних обмежень, коли він виїхав за межі Швейцарії і повернувся швидше, ніж через 10 днів, хоча мав би провести цей час, знову ж таки, на карантині.

Внутрішнє розслідування Credit Suisse підтвердило обидва випадки недотримання управлінцем протипандемійних правил. Така поведінка завдала компанії репутаційних збитків.

Credit Suisse є швейцарською міжнародною фінансовою групою зі штаб-квартирою у Цюриху. Представлена у 56 країнах і веде діяльність у сферах приватного та інвестиційного банкінгу, а також керування активами.

Я шкодую, що низка моїх дій призвели до складнощів всередині Credit Suisse і поставили під сумнів мою здатність представляти компанію. Вважаю, що моя відставка відповідає інтересам Credit Suisse і її акціонерів у цей критичний час,

– публічно заявив Орта-Осоріо.

Додамо, що новим головою правління Credit Suisse радою директорів було обрано Акселя Леманна. Раніше він обіймав керівні посади у компаніях UBS та Zurich Insurance Group.

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