"Дуже хитро зроблені" теж платитимуть податки, – міністр Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у міністерстві готують пакет змін до податкового кодексу. Незабаром відповідний документ з'явиться у Раді.

Завдяки змінам ухилятися від податків в Україні стане значно важче.

Ми хочемо зробити так, щоб ті, хто був "дуже хитро зроблений", платили податки в нашій країні,

– розповів Марченко.

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Під "хитро зробленими" міністр фінансів має на увазі всіх, хто уникнув сплати податків. "Ми залатаємо проломи, які були створені за останні роки", додав чиновник.

Марченко також розповів, що спробує з'ясувати, чому досі не розв'язали проблему щорічної зміни реквізитів для сплати податків. Про це він поговорить з новопризначеним головою Державної податкової служби. Зазначимо, що після інтерв'ю на цю посаду обрали Олексія Любченка.

Податки в Україні

На думку голови профільного комітету Данила Гетманцева обсяг тіньової економіки – це половина ВВП. Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу". Щоправда, додав, що точні втрати для економіки неможливо підрахувати.

Важливо, що навіть ті, хто уникає сплати податків, працюючи неофіційно чи зменшуючи офіційний дохід, все одно сплачує податки у вигляді ПДВ, акцизів тощо. Дізнатися скільки податків насправді вираховують з вашого доходу, можна завдяки онлайн-калькулятору.