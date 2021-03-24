"Дуже багатий, а тому винний в голоді у США": як Ілон Маск відреагував на звинувачення сенатора

Американський сенатор Берні Сандерс звинуватив Ілона Маска та Джеффа Безоса у проблемах нерівності та голоду в США. Ілон Маск не промовчав та розповів, куди спрямує своє багатство.

Кілька днів тому депутат від Демократичної партії розкритикував статки двох найбагатших людей світу Ілона Маска та Джеффа Безоса. Він пов’язав їх з проблемами голоду та нерівності в США.

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Зараз Безос і Маск мають більше багатства, ніж найменш забезпечені 40% населення. Тим часом в Америці ми спостерігаємо більше голоду, ніж будь-коли за останні десятиліття,

– заявив політик.

Своє роздратування Сандерс також висловив у твітері. Він назвав таку ситуацію жадібною та аморальною.

Як відреагував Ілон Маск

Ілон Маск чітко дав зрозуміти, що його бізнес-бачення виходить за межі планети Земля: він хоче колонізувати Марс, вивести людей у космос і "зробити життя багатопланетним". Саме для цього він використовує свої статки.

Я накопичую ресурси, щоб допомогти зробити життя багатопланетним і поширити світло свідомості на зірки,

– заявив мільярдер.

Берні Сандерс також відповів Маску. Політик вважає, що краще зосередити ресурси на розв'язання земних проблем, а не примарних космічних.

Космічні подорожі – захоплива ідея, але зараз ми повинні зосередитись на Землі і створити прогресивну податкову систему, щоб діти не були голодними, люди не були бездомними, а всі американці мали охорону здоров'я. Рівень нерівності в Америці непристойний і загрожує нашій демократії,

– написав Сандерс.

Що відомо про багатство Безоса та Маска