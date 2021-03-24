"Дуже багатий, а тому винний в голоді у США": як Ілон Маск відреагував на звинувачення сенатора
Американський сенатор Берні Сандерс звинуватив Ілона Маска та Джеффа Безоса у проблемах нерівності та голоду в США. Ілон Маск не промовчав та розповів, куди спрямує своє багатство.
Джерело:Entrepreneur
Кілька днів тому депутат від Демократичної партії розкритикував статки двох найбагатших людей світу Ілона Маска та Джеффа Безоса. Він пов’язав їх з проблемами голоду та нерівності в США.
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Зараз Безос і Маск мають більше багатства, ніж найменш забезпечені 40% населення. Тим часом в Америці ми спостерігаємо більше голоду, ніж будь-коли за останні десятиліття,
– заявив політик.
Своє роздратування Сандерс також висловив у твітері. Він назвав таку ситуацію жадібною та аморальною.
Як відреагував Ілон Маск
Ілон Маск чітко дав зрозуміти, що його бізнес-бачення виходить за межі планети Земля: він хоче колонізувати Марс, вивести людей у космос і "зробити життя багатопланетним". Саме для цього він використовує свої статки.
Я накопичую ресурси, щоб допомогти зробити життя багатопланетним і поширити світло свідомості на зірки,
– заявив мільярдер.
Берні Сандерс також відповів Маску. Політик вважає, що краще зосередити ресурси на розв'язання земних проблем, а не примарних космічних.
Космічні подорожі – захоплива ідея, але зараз ми повинні зосередитись на Землі і створити прогресивну податкову систему, щоб діти не були голодними, люди не були бездомними, а всі американці мали охорону здоров'я. Рівень нерівності в Америці непристойний і загрожує нашій демократії,
– написав Сандерс.
Що відомо про багатство Безоса та Маска
- Ілон Маск, засновник SpaceX і Tesla, та Джефф Безос, засновник Amazon, є двома найбагатшими людьми світу зі статками 171 мільярда доларів та 184 мільярди доларів відповідно, за рейтингом Bloomberg.
- Цікаво, що цьогоріч Ілон Маск вже кілька разів випереджав Джеффа Безоса у рейтингу багатіїв, але зараз посідає другу сходинку.
- Насправді статки цих мільярдерів дуже неліквідні. Тобто вони не можуть скористатися всіма цими грошима, адже вони лежать в акція їхніх компаній.
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