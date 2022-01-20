За словами співзасновника мобільного банку Олега Гороховського, тестування додатка триватиме майже увесь лютий, а вже у березні застосунок стане доступним для всіх клієнтів. Проєкт передбачає можливість купувати одразу всі акції компаній зі списку S&P500 на старті, а також декілька найпопулярніших ETF з 1 лютого.

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Українці зможуть купувати акції глобальних компаній через monobank

Гороховський зазначив, що проєкт з продажу акцій у додатку monobank став одним із найскладніших у реалізації з-поміж всіх, які команда банку запускала раніше. Спершу виникали складнощі з укладанням угод з брокерами, а згодом з'явились негаразди з боку українських регуляторів.

Разом з тим підприємець попросив українців, які очікують на можливість покупки акцій глобальних компаній, ставитись до таких вкладень, як до довготермінових інвестицій.

Важливо пам'ятати, що спекуляції з акціями – це рулетка, у якій завжди виграє лише казино. Якщо ви справді хочете придбати акції, рекомендую розглядати такі вкладення як довготермінову інвестицію, а не легкий заробіток за кілька днів,

– наголосив Гороховський.

Додамо, що раніше у monobank заявляли про підготовку банківських карток у біткойнах, однак фінансова установа уже декілька місяців очікує схвалення Національного банку.

Історія компанії monobank: дивіться відео