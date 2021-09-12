Досягнути бажаного: 5 мотивуючих фільмів про бізнес та кар'єру
Джерело:24 канал
Постійний розвиток інколи стає виснажливим, а довготермінові цілі потребують вчасного мотиваційного підживлення. Якщо ви відчуваєте, що сили закінчуються, передусім варто звернутись до класики світового мистецтва – кіно.
Бізнес 24 підготував добірку якісних мотиваційних фільмів, які допоможуть підняти дух на шляху до кар'єрного зростання та втілення у життя власних підприємницьких амбіцій. Які з шедеврів повного метру можуть стати у пригоді, коли мотивація на нулі – далі у матеріалі.
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1. Джой (2015)Режисер: Девід Рассел
IMDB: 6.6/10
Коли людина втрачає все, але не здається, їй обов'язково посміхається удача! Така історія головної героїні фільму, підприємиці та винахідниці Джой Мангано. Біографічна драма-комедія розповість про те, як матір-одиначка вибудувала багатомільйонний бізнес попри всі перешкоди, які траплялись на її шляху.
Фільм "Джой": дивіться трейлер
2. Пірати Кремнієвої долини (1999)Режисер: Мартін Берк
IMDB: 7.2/10
Історія про те, як два юних комп'ютерних генія Білл Гейтс та Стів Джобс перетворили свої утопічні ідеї у бізнес-імперію, яка підкорила світ – чудовий приклад того, як потрібно втілювати у життя свої знання, цілі та мрії. Художній фільм, створений на основі книги, не залишить байдужим жодного глядача.
Фільм "Пірати Кремнієвої долини": дивіться трейлер
3. Людина, яка змінила все (2011)Режисер: Беннетт Міллер
IMDB: 7.6/10
Біографічна драма про Оклендську бейсбольну команду та її генерального менеджера розповість, як бути конкурентоздатним навіть попри мінімальні фінансові можливості. У бізнесі, як і у спорті, можна досягнути шаленого успіху, – варто лише перебороти страх, апатію та зовнішній тиск ринку.
Фільм "Людина, яка змінила все": дивіться трейлер
4. Почни спочатку (2018)Режисер: Пітер Сігал
IMDB: 5.8/10
Історія талановитої та харизматичної Майї змусить вас сміятися, плакати та рухатись вперед незважаючи ні на що. Коли героїня вже перестала сподіватися, що її мрії здійсняться, вона випадково отримує роботу у великій корпорації. Тепер у неї є шанс довести всім, що вроджений талант і блискучий креатив так само важливі, як і диплом престижного університету.
Фільм "Почни спочатку": дивіться трейлер
5. Диявол носить "Прада" (2006)Режисер: Девід Френкел
IMDB: 6.9/10
Жінці, яка хоче зробити кар'єру, необхідно бути хитрою, жорсткою та знати всі принципи бізнесу. Міранда Прістлі, головна редакторка відомого модного журналу, знає про це як ніхто інший. А от головна героїня фільму Андреа покаже, що також дуже важливо залишатись самим собою.
Фільм "Диявол носить "Прада"": дивіться трейлер