Бізнес 24 підготував добірку якісних мотиваційних фільмів, які допоможуть підняти дух на шляху до кар'єрного зростання та втілення у життя власних підприємницьких амбіцій. Які з шедеврів повного метру можуть стати у пригоді, коли мотивація на нулі – далі у матеріалі.

Читайте також Як уникнути емоційного вигорання, працюючи з дому: поради експертки

1. Джой (2015)

Режисер: Девід Рассел

IMDB: 6.6/10

Коли людина втрачає все, але не здається, їй обов'язково посміхається удача! Така історія головної героїні фільму, підприємиці та винахідниці Джой Мангано. Біографічна драма-комедія розповість про те, як матір-одиначка вибудувала багатомільйонний бізнес попри всі перешкоди, які траплялись на її шляху.

Фільм "Джой": дивіться трейлер

2. Пірати Кремнієвої долини (1999)

Режисер: Мартін Берк

IMDB: 7.2/10

Історія про те, як два юних комп'ютерних генія Білл Гейтс та Стів Джобс перетворили свої утопічні ідеї у бізнес-імперію, яка підкорила світ – чудовий приклад того, як потрібно втілювати у життя свої знання, цілі та мрії. Художній фільм, створений на основі книги, не залишить байдужим жодного глядача.

Фільм "Пірати Кремнієвої долини": дивіться трейлер

3. Людина, яка змінила все (2011)

Режисер: Беннетт Міллер

IMDB: 7.6/10

Біографічна драма про Оклендську бейсбольну команду та її генерального менеджера розповість, як бути конкурентоздатним навіть попри мінімальні фінансові можливості. У бізнесі, як і у спорті, можна досягнути шаленого успіху, – варто лише перебороти страх, апатію та зовнішній тиск ринку.

Фільм "Людина, яка змінила все": дивіться трейлер

4. Почни спочатку (2018)

Режисер: Пітер Сігал

IMDB: 5.8/10

Історія талановитої та харизматичної Майї змусить вас сміятися, плакати та рухатись вперед незважаючи ні на що. Коли героїня вже перестала сподіватися, що її мрії здійсняться, вона випадково отримує роботу у великій корпорації. Тепер у неї є шанс довести всім, що вроджений талант і блискучий креатив так само важливі, як і диплом престижного університету.

Фільм "Почни спочатку": дивіться трейлер

5. Диявол носить "Прада" (2006)

Режисер: Девід Френкел

IMDB: 6.9/10

Жінці, яка хоче зробити кар'єру, необхідно бути хитрою, жорсткою та знати всі принципи бізнесу. Міранда Прістлі, головна редакторка відомого модного журналу, знає про це як ніхто інший. А от головна героїня фільму Андреа покаже, що також дуже важливо залишатись самим собою.

Фільм "Диявол носить "Прада"": дивіться трейлер