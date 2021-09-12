Бізнес 24 підготував добірку якісних мотиваційних фільмів, які допоможуть підняти дух на шляху до кар'єрного зростання та втілення у життя власних підприємницьких амбіцій. Які з шедеврів повного метру можуть стати у пригоді, коли мотивація на нулі – далі у матеріалі.
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1. Джой (2015)
Коли людина втрачає все, але не здається, їй обов'язково посміхається удача! Така історія головної героїні фільму, підприємиці та винахідниці Джой Мангано. Біографічна драма-комедія розповість про те, як матір-одиначка вибудувала багатомільйонний бізнес попри всі перешкоди, які траплялись на її шляху.
Фільм "Джой": дивіться трейлер
2. Пірати Кремнієвої долини (1999)
Історія про те, як два юних комп'ютерних генія Білл Гейтс та Стів Джобс перетворили свої утопічні ідеї у бізнес-імперію, яка підкорила світ – чудовий приклад того, як потрібно втілювати у життя свої знання, цілі та мрії. Художній фільм, створений на основі книги, не залишить байдужим жодного глядача.
Фільм "Пірати Кремнієвої долини": дивіться трейлер
3. Людина, яка змінила все (2011)
Біографічна драма про Оклендську бейсбольну команду та її генерального менеджера розповість, як бути конкурентоздатним навіть попри мінімальні фінансові можливості. У бізнесі, як і у спорті, можна досягнути шаленого успіху, – варто лише перебороти страх, апатію та зовнішній тиск ринку.
Фільм "Людина, яка змінила все": дивіться трейлер
4. Почни спочатку (2018)
Історія талановитої та харизматичної Майї змусить вас сміятися, плакати та рухатись вперед незважаючи ні на що. Коли героїня вже перестала сподіватися, що її мрії здійсняться, вона випадково отримує роботу у великій корпорації. Тепер у неї є шанс довести всім, що вроджений талант і блискучий креатив так само важливі, як і диплом престижного університету.
Фільм "Почни спочатку": дивіться трейлер
5. Диявол носить "Прада" (2006)
Жінці, яка хоче зробити кар'єру, необхідно бути хитрою, жорсткою та знати всі принципи бізнесу. Міранда Прістлі, головна редакторка відомого модного журналу, знає про це як ніхто інший. А от головна героїня фільму Андреа покаже, що також дуже важливо залишатись самим собою.
Фільм "Диявол носить "Прада"": дивіться трейлер