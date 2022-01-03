Досвід чи економія
На кожному етапі бізнесу потрібно наймати різний профіль людей, розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Дмитро Волошин. Зараз у Preply готові наймати людей як з досвідом, так і без. Але на початку стартап Preply мав обмежений бюджет. Тому, наймаючи виключно людей з меншим досвідом роботи, вони зробили кілька помилок в продукті.
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В нас була команда дуже запалених людей, але які не мали достатньо досвіду роботи у великих маркеплейсових продуктах. І це нам додатково затримувало роботу на тиждень, місяць і кілька місяців.
Засновник Preply радить на кожній стадії продукту наймати відповідних людей:
- На етапі, коли стартап малий і в засновників мало досвіду, важливо залучити когось, хто вже робив схожий продукт.
- Коли стартап достатньо розвинувся, він готовий до того, щоб наймати початківців та навчати їх. Саме на цьому етапі зараз Preply.