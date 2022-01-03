Досвід чи економія

На кожному етапі бізнесу потрібно наймати різний профіль людей, розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Дмитро Волошин. Зараз у Preply готові наймати людей як з досвідом, так і без. Але на початку стартап Preply мав обмежений бюджет. Тому, наймаючи виключно людей з меншим досвідом роботи, вони зробили кілька помилок в продукті.

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В нас була команда дуже запалених людей, але які не мали достатньо досвіду роботи у великих маркеплейсових продуктах. І це нам додатково затримувало роботу на тиждень, місяць і кілька місяців. Дмитро Волошин Засновник Preply

Засновник Preply радить на кожній стадії продукту наймати відповідних людей:

На етапі, коли стартап малий і в засновників мало досвіду, важливо залучити когось, хто вже робив схожий продукт.

Коли стартап достатньо розвинувся, він готовий до того, щоб наймати початківців та навчати їх. Саме на цьому етапі зараз Preply.