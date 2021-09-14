Доступні кредити 5–7–9%: скільки грошей отримав український бізнес з дня запуску програми
Джерело:24 канал
З дня старту програми "Доступні кредити 5–7–9%" банки-учасники видали українському бізнесу 23 326 кредитів на загальну суму 61,4 мільярда гривень. Попри суперечки щодо ефективності ініціативи, програма набирає обертів.
Загалом майже 21 мільярд гривень пішов на рефінансування попередньо отриманих позик, а 7,7 мільярда – на капітальні інвестиції. Левову частку кредитів, а саме 32,5 мільярди, підприємці використали у якості антикризових, з метою поповнення обігових коштів.
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Станом на сьогодні, у програмі беруть участь 38 банків. За останній тиждень вони підписали 351 договір з підприємцями на загальну суму близько 1 мільярда гривень. Зокрема, майже 796 мільйонів склали антикризові кредити, а 96 мільйонів – позики з метою рефінансування.
Найактивнішими позичальниками є представники сільського господарства (45%), торгівлі та виробництва (25%) та промислової переробки (17%). Лідерами за кількістю отриманих кредитів залишаються Львівська, Харківська та Київська області.
Що відомо про програму "Доступні кредити 5–7–9%": коротко
- Програма доступних кредитів для бізнесу була запущена 3 лютого 2020 року з метою підтримки інвестиційних проєктів малих підприємств шляхом компенсації державою частини відсоткової ставки.
- Найчастіше підприємства почали брати кредити задля поповнення обігових коштів, що суперечить заявленій основній цілі ініціативи.
- Партнерами ініціативи стали безліч банків, однак деякі з них згодом попросили обмежити реалізацію програми.
- Вони вказали на те, що пільги використовують передусім "здорові" позичальники, які коштом держбюджету прагнуть просто зменшити свої витрати.