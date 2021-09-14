Доступні кредити 5–7–9%: скільки грошей отримав український бізнес з дня запуску програми

З дня старту програми "Доступні кредити 5–7–9%" банки-учасники видали українському бізнесу 23 326 кредитів на загальну суму 61,4 мільярда гривень. Попри суперечки щодо ефективності ініціативи, програма набирає обертів.

Загалом майже 21 мільярд гривень пішов на рефінансування попередньо отриманих позик, а 7,7 мільярда – на капітальні інвестиції. Левову частку кредитів, а саме 32,5 мільярди, підприємці використали у якості антикризових, з метою поповнення обігових коштів.

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Станом на сьогодні, у програмі беруть участь 38 банків. За останній тиждень вони підписали 351 договір з підприємцями на загальну суму близько 1 мільярда гривень. Зокрема, майже 796 мільйонів склали антикризові кредити, а 96 мільйонів – позики з метою рефінансування.

Найактивнішими позичальниками є представники сільського господарства (45%), торгівлі та виробництва (25%) та промислової переробки (17%). Лідерами за кількістю отриманих кредитів залишаються Львівська, Харківська та Київська області.

Що відомо про програму "Доступні кредити 5–7–9%": коротко