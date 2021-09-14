Загалом майже 21 мільярд гривень пішов на рефінансування попередньо отриманих позик, а 7,7 мільярда – на капітальні інвестиції. Левову частку кредитів, а саме 32,5 мільярди, підприємці використали у якості антикризових, з метою поповнення обігових коштів.
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Станом на сьогодні, у програмі беруть участь 38 банків. За останній тиждень вони підписали 351 договір з підприємцями на загальну суму близько 1 мільярда гривень. Зокрема, майже 796 мільйонів склали антикризові кредити, а 96 мільйонів – позики з метою рефінансування.
Найактивнішими позичальниками є представники сільського господарства (45%), торгівлі та виробництва (25%) та промислової переробки (17%). Лідерами за кількістю отриманих кредитів залишаються Львівська, Харківська та Київська області.
Що відомо про програму "Доступні кредити 5–7–9%": коротко
- Програма доступних кредитів для бізнесу була запущена 3 лютого 2020 року з метою підтримки інвестиційних проєктів малих підприємств шляхом компенсації державою частини відсоткової ставки.
- Найчастіше підприємства почали брати кредити задля поповнення обігових коштів, що суперечить заявленій основній цілі ініціативи.
- Партнерами ініціативи стали безліч банків, однак деякі з них згодом попросили обмежити реалізацію програми.
- Вони вказали на те, що пільги використовують передусім "здорові" позичальники, які коштом держбюджету прагнуть просто зменшити свої витрати.