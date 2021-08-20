Наразі у програмі беруть участь 33 банки. За цей час нею скористалась понад 21 тисяча українських підприємців, взявши позики на понад 56,7 мільярда гривень. На компенсації у державному бюджеті цьогоріч закладено 2 мільярди гривень.

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Занепокоєння банків

Нещодавно 12 банків виступили з проханням згорнути цю програму кредитування бізнесу. Обґрунтовують своє занепокоєння тим, що основна аудиторія пільгових кредитів – "здорові" позичальники, які коштом держбюджету просто зменшують свої витрати.

Основна мета ініціативи полягає у тому, щоб сприяти розвитку нового бізнесу та створювати нові робочі місця, однак програма не реалізовує задуманого. На інвестиційні цілі виділяється всього 10% коштів, а здебільшого позики беруть на рефінансування старих боргів (20,5 мільярдів гривень) та поповнення обігових коштів (29,3 мільярда гривень).

Однак окремі банки, зокрема "Приватбанк" та ПУМБ, не вбачають у цьому небезпеки. Вони й надалі підтримують програму "5–7–9%".

Чому деякі банки проти

На думку експертів, справа передусім у конкуренції. Програма стала способом банків вибороти собі клієнта частково коштом держави, але підхід до оцінки позичальника фінансовими установами – різний.

У приватних банків вищі вимоги до пільгових категорій, натомість державні здатні запропонувати вигідніші умови, адже несуть нижчі ризики – держава зможе докапіталізувати їх з бюджету.

Таким чином, понад 66% інвестиційних позик під 5–7–9% видають саме держбанки, а приватні покривають антикризові під 0 та 3%.

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Переваги та недоліки програми

Щоб отримати кредит за програмою, треба мати чіткий бізнес-план, а не лише сиру бізнес-ідею. Разом з тим, 46% учасників програми – представники агробізнесу, хоча для них існують ще й окремі види державної підтримки.

З одного боку, банки підтримують перевірених гравців бізнес-ринку й мають менше ризиків, з іншого – допомогу отримують переважно ті, хто її найменше потребує.

Основною перевагою програми є те, що вона стала чи не єдиним інструментом підтримки бізнесу у період локдаунів, і минулого року врятувала фінансові установи від 8 – 10 мільярдів непрацюючих кредитів.

Подальші перспективи "5–7–9%"

Джерела видання LIGA.net повідомляють, що уряд не планує згортати програму, а зміни до неї ще не обговорювались. У тому режимі, що й зараз, вона діятиме щонайменше до 1 жовтня. Надалі фокус зроблять на інвестиціях, а також, імовірно, обмежать програму держбанкам.