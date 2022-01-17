Минулого року продажі елітних автомобілів Rolls-Royce склали 5 586 одиниць. Показник на 49% вищий, ніж у 2020 році, і є абсолютним рекордом за всю 117-річну історію компанії.

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До чого тут пандемія COVID-19

Генеральний директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос зазначає, що пандемія допомогла людям усвідомити швидкоплинність життя, спонукаючи їх витрачати більше грошей на приємні речі. На його думку, таке мислення й спричинило рекордні продажі люксового автовиробника.

Через велику смертність від COVID-19 безліч людей втратили близьких. Це привело їх до думки, що краще жити тут і зараз, ніж відкладати життя "на потім". Таке мислення, своєю чергою, значно допомогло продажам Rolls-Royce,

– зазначив Мюллер-Отвос.

Найпомітніше зростання компанія зафіксувала на ринку Китаю і США – приблизно по 30% від усіх продажів Rolls-Royce за 2021 рік. Частка європейського ринку становить близько 20%.

До слова, поки бюджетніші бренди боролись проти глобального дефіциту мікрочипів, Rolls-Royce вдалось уникнути таких проблем. Зокрема, через те, що компанія виробляє набагато менше автомобілів, а отже, потребує менше мікросхем.

Додамо, що наразі Rolls-Royce продає авто винятково на паливних двигунах. Разом з тим у планах компанії – випустити свій перший електрокар Spectre у 2023 році, а до 2030 – повністю перейти на виробництво авто лише на електротязі.

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