Зростання темпів продажів продуктів Apple, зокрема, останньої моделі iPhone дозволило компанії отримати позитивну динаміку котирувань акцій в минулому році. Проте зараз інвестори хочуть знати, чи збережеться ця динаміка і надалі.

Apple Inc., як очікується, повідомить в середу, 5 травня, про рекордні доходи за квартал з січня по березень 2021 завдяки стрімкому зростанню продажів iPhone преміум-класу та активному росту придбань інших продуктів компанії, зважаючи на пандемію коронавірусу.

Цікаво У Росії оштрафували Apple на 12 мільйонів доларів: компанія категорично не згодна

Попит на нові, дорожчі iPhone із підтримкою технології 5G, сприяв прогнозованому 32% стрибку доходів у другому фінансовому кварталі компанії Apple. За оцінками аналітиків, опитаних FactSet, прибуток зріс на 48% в порівнянні з минулим роком і склав 16,6 мільярдів доларів при загальних доходах 77 мільярдів доларів.

FactSet (FactSet Research Systems Inc.) – американська компанія у сфері інтегрованих фінансових даних та програмного забезпечення. У 2020 фінансовому році загальний дохід компанії FactSet становив 1,56 мільярдів доларів

Інвестори очікують подальшого зростання прибутків компанії

Зараз окремі інвестори перебувають в активному пошуку "сигналів" того, що зростання Apple, продовжиться у другому півріччі 2021 – попри той факт, що на даному етапі технологічний сектор бореться з нестачею мікрочіпів та іншими, зумовленими пандемією, перешкодами розвитку. Натомість певна частка акціонерів відверто хвилюється. Адже акції компанії виросли на 1,3% в цьому році станом на вівторок (27 квітня), в той час як індекс S&P 500 зріс приблизно на 12%, що свідчить про значне відставання темпів зростання акцій Apple від загальних темпів зростання фондового ринку.

Apple й інші технологічні гіганти отримали значний зиск від того, що студенти та працівники, які почали працювати віддалено, стали купували їх продукцію у рекордних обсягах, що й зумовило стрімке зростання цін на їх акції. У минулому році акції Apple виросли майже вдвічі. За даними FactSet, їх поточна оцінка, яка визначається співвідношенням ціни і прибутку, є найвищою з грудня 2007 року. Такі вартісні показники й стали передумовою для зростання очікувань щодо результатів подальшої діяльності компанії.

Модельний ряд iPhone 12 / Фото tomsguide.com

Значна частина зростання продаж у минулому році була забезпечена у доволі несподіваних торгових нішах. Зокрема, Apple відзначила рекордний попит на комп'ютери Mac і 11% зростання продажів планшетів iPad. Прогнозується, що це зростання продовжилося і у березні 2021: продажі комп'ютерів Mac виросли на 27% до 6,8 мільярдів доларів, а iPad – на 29% до 5,6 мільярдів доларів.

Справжнім "двигуном продажів" 2021 року є остання модель iPhone: згідно з оцінками, загальний дохід від продажів iPhone може зрости на 42% до 41 мільярдів доларів. А топові версії iPhone 12, схоже, ще більше підвищать цей показник.