Неповага до усталених правил не раз приносила успіх Ілону Маска. Він може зневажливо відгукуватися про Комісію з цінних паперів і бірж у твітер, і при цьому виглядати крутим. Його твіти мають величезне значення для ринку криптовалют. А мільйони відданих молодих послідовників порушника правил і табу, згуртувалися навколо нього, щоб купити акції Tesla і зробити Маска другою найбагатшою людиною у світі.

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Критикувати уряд у Китаї невдячна справа

Така поведінка мільярдерів, що дає зиски у США, у Китаї може навпаки обернутись величезними втратами. Торік виступ з критикою банківського сектора, що знаходиться в основному в державній власності, вартував засновнику Alibaba Group Holding Джеку Ма IPO вартістю 45 мільярдів доларів.

У понеділок, 10 травня, 1100-річна поема про події 2200-річної давності, опублікована мільярдером з Китаю Ван Сінем – засновником та гендиректором фінансового гіганта Meituan – обвалила ринкову вартість компанії на 15,6 мільярда доларів.

Що відомо про Ван Сіна та Meituan Ван Сін – китайський бізнесмен-мільярдер і генеральний директор компанії Meituan-Dianping. Станом на 13 травня Ван Сін – китайський бізнесмен-мільярдер і генеральний директор компанії Meituan-Dianping. Станом на 13 травня Forbes оцінює його власний капітал у 19,7 мільярда доларів. Ринкова вартість заснованої у 2010 році компанії Meituan Dianping, що працює у сфері доставки й IT Software & Services, станом на травень 2020 року становить майже 79 мільярдів доларів.

Працівники служби доставки Meituan / Фото South China Morning

Допис вартістю 15,6 мільярда доларів

Як показує практика, китайським технологічним мільярдерам не варто намагатися бути ерудованими й тим паче крутими. Короткий допис з частини вірша було присвячено сумнозвісному спаленню книг Цінь Ши Хуан-ді, першим імператором Китаю. Сарказм поета Чжан Цзе зрозумілий: всі ці репресії були безглузді, тому що реальна небезпека для династії Цинь виходила не від інтелектуалів, а від неписьменних воїнів на кшталт Лю Бана, чия династія Хань незабаром змінить Цинь. Частина вірша звучить: "Не встиг попіл охолонути, як на схід від гір виникло повстання".

Паніка інвесторів через хибне трактування

Інвестори запанікували, побоюючись, що виконавчий директор Ван Сін використовує поезію, щоб поскаржитися на антимонопольне регулювання, що триває на даний час стосовно його компанії. Минулого місяця китайська державна адміністрація з регулювання ринку, натхненна рекордним штрафом у 2,8 мільярда доларів, накладеним на Alibaba, розпочала розслідування і відносно Meituan. Станом на минулу п'ятницю акції Meituan, зареєстровані на Гонконгській біржі, впали приблизно на третину від історичного максимуму досягнутого у лютому, оскільки інвестори приготувалися до мільярдних штрафів для гіганта доставки та IT-технологій.

Невдале копіювання поведінки Ілона Маска

Ван Сін під час виступу у Китаї / Фото Pandaily

Ван Сін видалив повідомлення і пояснив свої наміри, сказавши, що давня поема нагадала йому, що найнебезпечніші корпоративні конкуренти зазвичай не ті, від кого очікують удару. Проте, збиток був нанесений. У понеділок акції Meituan знизилися ще на 7,1%. Через біржовий зв'язок з Гонконгом материкові інвестори, на частку яких припало більше третини всіх торгів, продали акцій Meituan на суму близько 3,8 мільярда гонконгських доларів (489 мільйонів доларів США).

Ван Сін та інші китайські технологічні мільярдери повинні зробити правильні висновки, бо Пекін значно різкіше від Вашингтону реагує на норовливість мільярдерів та їх спроби пограти в ерудитів у соцмережах.