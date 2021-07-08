Колективний позов також спрямований безпосередньо проти керівників цих компаній – Марка Цукерберга, Сундара Пічаї та Джека Дорсі. Свої дії експрезидент назвав "чудовим розвитком свободи слова" у США.

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Причина позову

У січні цього року акаунти Дональда Трампа у соціальних мережах заблокували через загрозу безпеки громадськості унаслідок заворушень у Капітолії, які вчинили його прихильники.

На пресконференції 7 липня, зі свого гольф-корту у Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, експрезидент гостро висловився щодо американських соціальних мереж та правлячої партії демократів, яких вкотре звинуватив у підтримці дезінформації.

Ми вимагаємо припинити заборони та замовчування, створення "чорних списків", вигнання та блокування, чим ці компанії активно займаються,

– додав Трамп.

Позов має на меті у судовому порядку "знищити цензуру". За словами експрезидента США, якщо компанії зважились заблокувати його, то згодом зможуть забанити кого завгодно. До заяви Трампа долучились ексчиновники його адміністрації.

Дональд Трамп звинувачує Facebook, Twitter та Google в цензурі / Фото Getty Images

Реакції на позов

До слова, жодна з технологічних компаній досі не відповіла на позов, який було подано до Федерального суду Каліфорнії.

Однак дії експрезидента уже розкритикували безліч юридичних експертів, які вказали на звичку Дональда Трампа позиватись заради уваги ЗМІ, але жодним чином не аргументувати власні претензії у суді.

Необґрунтованими є заяви і щодо порушення свободи слова, оскільки компанії, які він звинувачує, законодавчо мають право контролювати вміст публікацій на своїх платформах. Аналітики стверджують, що Дональд Трамп й справді відчайдушно прагне повернутись до стрічки новин соцмереж, однак, швидше за все, найближчим часом цього не трапиться.

Доступ до своїх акаунтів у соцмережах Трамп отримає не скоро / Фото Pexels