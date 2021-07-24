Головний виконавчий директор Amazon Web Services (AWS) Адам Селіпскі минулого тижня направив електронного листа авторам петиції, повідомивши, що Amazon залучила зовнішню фірму для розслідування неналежної поведінки управлінської ланки.

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Amazon вже тривалий час стикається з судовими позовами від нинішніх і колишніх співробітників, які стверджують про дискримінацію на робочому місці.

Я поділяю ваше прагнення до того, щоб наше робоче місце було інклюзивним та вільним від упередженості та несправедливого ставлення. Я можу сказати вам, що ми прагнемо цього досягти, а також розслідуємо будь-який інцидент або практику, що є недоречними,

– написав Адам Селіпскі.

Розслідування позовів про дискримінацію проводиться не належним чином

У петиції, підписаній понад 550 співробітниками компанії Amazon Web Services, також стверджується, що процеси розслідування позовів про дискримінацію в Amazon не є справедливими.

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Як повідомило видання Washington Post, що мало можливість ознайомитись зі змістом петиції, у ній стверджується, що система Amazon "налаштована на захист компанії та статус-кво, а не співробітників, які подають скарги". Також зазначається, що співробітники, які подали скарги одразу потрапляють в уразливе становище.

Представники Amazon офіційно не коментують петицію, окрім повідомлення Адама Селіпскі про залучення сторонньої компанії для проведення незалежних внутрішніх розслідувань.

У чому суть конфлікту між Amazon та працівниками

Кілька нинішніх і колишніх співробітників, в тому числі кілька співробітників AWS, подали в суд на Amazon на початку цього року, звинувачуючи керівників у компанії в домаганнях, дискримінації та переслідуваннях. У Amazon заявили, що розслідують ці звинувачення, а деякі з них назвали необґрунтованими.

Адам Селіпскі на початку липня прийняв керівництво AWS від Енді Джессі, який замінив Джеффа Безоса на посту генерального директора Amazon.

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