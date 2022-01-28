За оцінками НБУ, попри порівняно слабке відновлення української економіки у 2021 році, зарплати підвищувались як у номінальному, так і у реальному вимірах – на 20% та 9,8% відповідно. Про це йдеться в інфляційному звіті національного банківського регулятора за січень 2022 року.

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Зростання доходів українців

В НБУ наголошують, що вагомим чинником зростання доходів українців були зарплати у бюджетному секторі, підвищення яких підтримувалось, зокрема, зростанням мінімальної зарплати (до 6 тисяч гривень з січня і 6 500 гривень з грудня минулого року).

Крім того, підвищенням доходів сприяли перегляд тарифних сіток в окремих секторах, зокрема в освіті, а також доплати медичним працівникам, які працюють у ковідних відділеннях.

Зростання зарплат українців у бюджетному і державному секторах / Інфографіка ДССУ і НБУ

У Нацбанку додали, що зростання економічної активності у країнах, куди українці їздять на заробітки, спричинило підвищення попиту на українських працівників. Разом з існуючими диспропорціями на національному ринку праці, це тиснуло на рівень зарплат у внутрішньому приватному секторі.

Протягом 2021 року збільшувався і внесок прибутку та змішаного доходу у зростання доходів домогосподарств. Це, зокрема, свідчило про поліпшення фінансової ситуації ФОПів. Вагомий внесок також мала індексація пенсій.

У результаті у третьому кварталі зростання реального наявного доходу прискорилося до 6,8% рік до року (попри посилення інфляційного тиску),

– йдеться у звіті НБУ.

До слова, в НБУ прогнозують, що диспропорції на українському ринку праці і значний попит на робочу силу за кордоном продовжать тиснути на внутрішні зарплати у бік підвищення. За оцінками регулятора, з огляду на прискорене зростання зарплат у номінальному виразі, їхній розрив із зарплатами за кордоном зменшуватиметься, що знижуватиме мотивацію українців до еміграції.

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Додамо, що за прогнозом НБУ, темпи зростання номінальних зарплат дещо знизяться – з близько 15% у 2022 році до 9 – 10% у середньотерміновому періоді.

Реальна зарплата при цьому зростатиме на 6% у 2022 році та на 4% за рік у 2023 – 2024 роках, відповідаючи рівню зростання продуктивності в економіці на тлі перекваліфікації.

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