З третього кварталу 2020 року по третій квартал 2021 року середній дохід українських фрилансерів зріс на 20%. Тим часом вітчизняні IT-компанії збільшили свої прибутки на 28%.

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Актуальні доходи українців онлайн

IT-компанії протягом липня – вересня 2021 року у середньому заробляли 4 390 доларів. Кількість таких компаній при цьому зросла на 7% порівняно з третім кварталом 2020 року.

Фрилансери за третій квартал 2021 року в середньому отримували 3 720 доларів, а кількість таких фахівців зросла на 14% протягом року.

Разом з тим найбільше за вказаний період зросли прибутки власників туристичного житла, які здають його в оренду – на 85%. У середньому протягом липня – вересня 2021 року вони заробили 1 970 доларів. При цьому, кількість орендодавців також зросла – на 23%.

Скільки заробляють українці онлайн / Інфографіка Payoneer

Найбільше за третій квартал цього року заробили українські онлайн-продавці, які працюють на міжнародних торгових майданчиках (9 860 доларів), і стримери (5 810 доларів). Дохід стокових фотографів при цьому зріс на 8%. За липень – вересень вони заробили у середньому 1 310 доларів.

Тим часом середній дохід креаторів на соціальних платформах за цей період збільшився на 58%. Так, у третьому кварталі 2020 року вони заробили 990 доларів, а цьогоріч – 1 570 доларів.

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