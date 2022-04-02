Доходи бюджету зросли на третину: попри війну, український бізнес справно сплатив податки

З початку повномасштабної війни всі українці об'єднались заради спільної мети – перемоги над окупантами. Бізнес продовжує виконувати свої обов'язки перед державою і підтримує економіку, зокрема справно сплачує податки.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прозвітував про показники надходжень до бюджету за перший квартал 2022 року. Він зазначив, що зусиллями всієї країни вдалось забезпечити зростання доходів проти минулого року майже на третину.

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Показники бюджету

За словами Гетманцева, в умовах війни ситуація з виконанням дохідної частини бюджету залишається напруженою, однак повністю контрольованою. У березні доходи загального фонду держбюджету склали 103,4 мільярда гривень – 92,3% від довоєнного плану на місяць. При цьому, у порівнянні з березнем 2021 року, доходи зросли на 8,6 мільярда гривень (9,1%).

Стосовно платежів, адміністрованих Державною податковою службою, надходження у звідний бюджет проти 2021 року зросли на 36,4 мільярда гривень (на 43,5%).

Таке значне зростання передусім зумовлене прискоренням сплати дивідендів держкомпаніями, однак і без врахування цього аспекту надходження від ДПСУ у звідний бюджет у березні зросли на 3,8 мільярда гривень (4,7%) проти минулого року.

Хочу подякувати нашому бізнесу за виконання своїх податкових зобов'язань у березні 2022 року, попри війну, а також команді ДПС за індивідуальну роботу з платниками податків 24/7,

– додав Гетманцев.

Разом з тим Гетманцев повідомив, що ситуація з відрахуваннями у Пенсійний фонд України та фонди соціального страхування також залишається контрольованою. Надходження від ЄСВ у березні 2022 року склали 27,8 мільярда гривень, що на 0,8 мільярда більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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До слова, за результатами першого кварталу, загальний фонд держбюджету продовжив перевиконуватись – як у порівнянні з планом, так і за показниками аналогічного періоду минулого року. Так, надходження до загального фонду у першому кварталі склали 286 мільярдів гривень – на 24,8 мільярда більше, або ж 109,5% від плану на перший квартал.

Додамо, що у порівнянні з минулим роком доходи загалом зросли на 66,3 мільярда гривень (на 30,2%).

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