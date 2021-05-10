Таке взуття спочатку вважали найпотворнішим. Однак коли музикант Questlove вивів "крокси" на червону доріжку Оскарів – все змінилося.

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Музикант Questlove у "кроксах" / Фото futuretechtrends

Прагнення до комфорту під час пандемії та прогулянка червоною доріжкою – не єдине, що підвищує популярність 20-річної компанії. Приплив любові клієнтів – результат цілеспрямованої кампанії.

Стратегія успіху

Однією зі стратегій, що сприяли успіху Crocs, було рішення генерального директора Грегга Рібатта скоротити 50% товарної лінійки компанії.

Crocs усунув спеціальні взуттєві стилі, такі як чоботи та босоніжки, які продавались у Росії та Китаї. Аналітикиня Ерінн Мерфі пояснила, що метою було припинити стилі, які не були основними для ДНК бренду.

Crocs хотіла бути для всіх людей, а це забагато. Рішення спростило та глобалізувало товарний ряд,

– сказала Мерфі.

Crocs також вилучала товари з універмагів та незалежних роздрібних магазинів, які більше не відповідали тим самим стандартам.

Також компанія пожвавила бренд за допомогою маркетингу в соціальних мережах. Компанія створила персоналізовані лінії з представниками впливу та знаменитостями, такими як Post Malone та Justin Bieber.



Post Malone та Justin Bieber в "кроксах" / Колаж 24 каналу

Партнерські відносини

Попри те, що деякі модні критики нарікали на Crocs, дизайнери високого класу не цуралися партнерських відносин з брендом.

У 2016 році Crocs розпочав свою першу гучну співпрацю з дизайнером Крістофером Кейном. Мармурові "крокси" мали таку ж форму, що і оригінальні. Однак вони мали грубі мінеральні обереги, вклинені в отвори взуття.



Крістофером Кейн створив колекцію для Crocs / Фото buro247

Бренд продовжує співпрацю як з дизайнерами, так і зі знаменитостями. Особливо з особами, які вже висловили свою любов до пінопластового взуття.