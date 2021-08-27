В Україні запустять додаток, який дозволить використовувати смартфон як POS-термінал

В Україні запустять додаток Pos Phone для бізнесу, який дозволить використовувати смартфон як POS-термінал. Розробкою займаються Visa, ConcordBank та Portmone.

Застосунок підтримуватиме оплату безконтактними банківськими картками та пристроями з NFC-чипами. Також можна буде вводи PIN-код у випадках, коли транзакція перевищує ліміт у 1 500 гривень.

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Щоб підключитись до застосунку, бізнесу треба буде пройти віддалену ідентифікацію у Portmone, укласти онлайн-договір, завантажити додаток та авторизуватись у ньому. Дата запуску додатку поки не відома.

Який бізнес повинен використовувати POS-термінали

Усі суб'єкти господарювання, які використовують РРО/ПРРО (платники єдиного податку 2,3 та 4 груп), повинні мати POS-термінали для безконтактного розрахунку. З 1 січня 2022 року використовувати РРО будуть змушені:

інтернет-магазини;

ресторани та кафе;

турагенції та туроператори;

готелі;

продавці ювелірних виробів та текстилю;

магазини секонд хенду тощо.

Загалом всі ФОПи, окрім платників єдиного податку 1-ї групи, що здійснюють торгівлю за готівку на ринках, підпадають під дію закону.

Додамо, що у травні цього року Національний банк України проаналізував платіжний ринок України та з'ясував, що майже 90% усіх операцій з картками є безготівковими.