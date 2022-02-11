Дочірня компанія Samsung придбала український автомобільний стартап Apostera

Американська Harman International, що є дочірньою компанією Samsung, купила стартап Apostera. Український проєкт займається розробкою технологій доповненої і змішаної реальності для авто.

Apostera заснували 12 однодумців у 2017 році, які перед цим разом працювали в аутсорсинговій компанії Luxoft. Серед них – Андрій Голубинський, Віктор Сдобніков і Ольга Міркіна.

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Продаж українського стартапу американській компанії

Harman International оголосила про угоду з Apostera 10 лютого 2022 року, однак перемовини стартап вів ще з літа 2021 року. Суму угоди сторони не назвали, але раніше інвестори оцінювали проєкт, заснований українцями, у 40 – 50 мільйонів євро.

Що створив стартап Apostera Продукт стартапу – автомобільний навігатор з доповненою реальністю, що проєктує зображення на лобове скло через HUD-дисплей. Apostera за час свого існування підписала шість прямих контрактів з автовиробниками Європи і Північної Америки. У 2018 році стартап почав співпрацювати з Audi – його навігатори встановлені у 2 моделях електромобілів Q4 e-tron.

Додамо, що з самого початку заснування українці зареєстрували Apostera у Мюнхені (Німеччина), оскільки одразу "цілились" на німецький ринок з розвиненою автомобільною індустрією. Тепер засновники і працівники стартапу ввійдуть до складу автомобільного підрозділу американської Harman International.

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