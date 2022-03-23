Про своє рішення про частковий вихід з ринку у компанії оголосили 23 березня – майже за місяць від початку російського вторгнення в Україну.

Важливо Не чують запаху української крові: Metro, Nestle й Ашан продовжують працювати у Росії

Сталося це після того, як Президент України Володимир Зеленський розкритикував найбільшу у світі компанію споживчих товарів за те, що вона продовжує працювати в Росії. Весь цей час бойкотували товари Nestle й активісти та свідомі громадяни.

Раніше компанія заявляла, що припинила експорт та імпорт необхідних товарів з Росії, припинила будь-яку рекламу та призупинила капітальні інвестиції. Вона також заявила, що не отримує прибутку в Росії.

Невже гроші не пахнуть кров'ю

Коли Росія почала криваву війну в України, чимало світових компаній заявили про вихід з ринку країни-агресорки. Однак на такий важливий крок наважилися не всі.

Швейцарський виробник Maggi and Nescafe неодноразово заявляв, що продовжуватиме забезпечувати Росію основними продуктами харчування, такими як дитяче харчування.

Чому важливо бойкотувати компанії

Важливо знати ці компанії, адже в наших силах змусити їх покинути ринок країни, яка тероризує наших мирних жителів. Чим швидше всі компанії покинуть Росію, тим швидше економіка Росії зазнає краху, а її жителі зрозуміють, що підтримка путінського режиму – неправильна.

Як долучитися до бойкоту:

Не купуйте товари та не користуйтеся послугами компаній, які продовжують заробляти криваві гроші на російському ринку;

Використовуйте соцмережі як платформу для поширення інформації про компанії, які залишилися в Росії. Не соромтеся тегати їхні офіційні сторінки чи навіть гендиректорів.

Якщо ви за кордоном, долучайтеся до акцій протесту під головними офісами компаній. Щоб долучитися, заповнюйте гугл-форму і вам надішлють всі деталі.

Якщо ви працюєте в одній з таких компаній, чиніть внутрішній тиск.

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