Суспільство через такі рекомендації може зіткнутися з низкою проблем. Урядам усіх штатів доведеться переглядати свої рекомендації. Деякі можуть не прийняти такі зміни та жити далі з жорсткими обмеженнями.

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У чому проблема для бізнесу

Критики зауважили, що перевірити те, вакцинована людина чи ні, буде практично неможливо. Це призведе до того, що скористатися новими правилами зможе хто завгодно.

Бізнесу доведеться стати перед вибором:

залишити старі правила;

дотримуватись нових рекомендацій і впускати без масок.

Однак якщо у закладах вимагатимуть сертифікати про щеплення – це може відлякувати клієнтів, адже вони матимуть вибір і можуть піти туди, де таких вимог немає.

Перші скандали

У США вже навіть виникли скандали з приводу цього. Наприклад, у Нідерландах IKEA попросила вакцинованих клієнтів клеїти на одяг жовті стікери.

У твітері почали обговорювати ідею та порівняли такі стікери з жовтими зірками, які за наказом нацистів носили євреї в період Голокосту. Люди закликали бойкотувати компанію.

Довідка. США лідирують за темпами вакцинації в світі. Зокрема, обидві дози вакцини в цій країні отримали 45% дорослого населення, 60% – одну.