Чим корисний сервіс

Розділ для фермерів та землевласників складається із трьох напрямків:

"Я — землевласник". Тут можна дізнатися, кому продати пай та чи обов'язково це робити, якою може бути ціна на земельну ділянку. А також, куди звертатися для продажу, що робити з документами та скільки податків необхідно сплатити.

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"Я — покупець". У цьому підрозділі потенційний покупець дізнається, чи відповідає він критеріям для купівлі землі, яку площу земель можна купити, чи можна змінити цільове призначення землі та власне, як купити землю.

У цьому підрозділі потенційний покупець дізнається, чи відповідає він критеріям для купівлі землі, яку площу земель можна купити, чи можна змінити цільове призначення землі та власне, як купити землю. "Я — орендар". Тут можна отримати запитання на пріоритетність при викупі землі та принцип реалізації переважного права, а також про важливі нюанси договору оренди.

Земельна реформа відкриває нові можливості для землевласників, фермерів, громад та усіх українців, які раніше не мали можливості придбати та розпоряджатися землею. Реформа сприяє економічному розвитку регіонів та країни в цілому,

– йдеться на Дія.Бізнес.

Крім того, на сайті є матеріали та інструкції щодо користування земельною ділянкою, а також щодо купівлі та продажу земельної ділянки.

Переважне право при купівлі землі.

Як користуватися земельною ділянкою.

Як купити земельну ділянку.

Як підготуватися до продажу паю.

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