Ріанна, Візерспун, Бейонсе: для чого відомі зірки шоу-бізнесу відкривають власну справу

Від одягу та косметичного бренду поп-діви Ріанни до власної медіакомпанії Різ Візерспун. Жінки-знаменитості не тільки розважають фанатів, але й створюють прибутковий бізнес.

Знаменитості прагнуть всестороннього розвитку, і вдосконалюють свій імідж довкола підприємництва. Так, Fenty Beauty Ріанни та The Honest Company Джессіки Альби принесли сотні мільйонів доларів доходу, перетворивши світових селебритіс ще й на серйозних гравчинь глобального бізнес-ринку.

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Для чого знаменитості відкривають бізнес

На думку Шерон Маркус, професорки університету Колумбії, спроби жінок з галузі шоу-бізнесу реінвестувати у себе та свою діяльність на піку розвитку публічної кар'єри, часто супроводжуються неабияким тиском з боку громадськості.

У суспільстві чоловіків починають поважати більше, коли мовиться про старший вік та великий досвід. Коли ж старішає знаменитість жіночої статі, про неї не хочуть чути, й вона стає менш привабливою аудиторії,

– наполягає професорка.

Ріанна

Ріанна, яка взяла паузу у співочій кар'єрі після виходу альбому "Anti" у 2016 році, зосередилась на бізнесі у галузі краси та моди, що дозволило їй нещодавно стати мільярдеркою та найбагатшою жінкою-музиканткою у світі за версією Forbes.

Зараз левова частка прибутку Ріанни походить з її бізнес-діяльності, а саме від трьох компаній: Fenty Beauty, Fenty Skin та Savage x Fenty, а не від її музики.

Ріанна є першою музиканткою-мільярдеркою / Фото Getty Images

Різ Візерспун

Раніше відома лише як "блондинка у законі" Різ Візерспун сьогодні має власну лінію одягу Draper James, названу на честь її дідуся та бабусі. Крім цього, акторка є засновницею медіабізнесу Hello Sunshine, який нещодавно продала співвласникам Disney.

Чим більше знаменитих жінок відкривають власну справу, тим менше людей сприймають їх, як "обличчя", й розуміють, що за цим всім стоять "неабиякі мізки",

– переконана Шерон Маркус.

Різ Візерспун є не тільки акторкою, але й підприємицею / Фото з інстаграм-сторінки Різ Візерспун

Інші зірки-підприємиці

Окрім Ріанни та Візерспун, ствердити себе не тільки, як "обличчя", а й особистість, намагається низка інших знаменитостей. Так, Гвінет Пелтроу та Бейонсе також є засновницями власних справ поза межами шоубізу.

Бейонсе заснувала лінію спортивного одягу Ivy Park у 2016 році, а вже у 2019 почала співпрацювати з Adidas, і незабаром випустить свою четверту колекцію.

Гвінет Пелтроу заснувала оздоровчу компанію Goop ще у 2009 році, і тоді це був перший випадок, коли представниця шоу-бізнесу заявила про свої підприємницькі амбіції.

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Все більше зірок із галузі ентертейнменту не бажають залишатись лише "талановитим обличчям". Вони створюють свої бренди, розвивають підприємства та стають успішними не тільки як співачки, моделі чи акторки, але й конкурентні бізнесвумен.