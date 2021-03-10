Для малого і середнього бізнесу запускають новий сервіс: як працюватиме Finmap

В Україні незабаром запустять онлайн-сервіс для малого та середнього бізнесу, який допоможе у фінансах. Як ним скористатися, читайте на Бізнес 24.

Про новий сервіс Finmap написав Дмитро Дубілет, ексміністр Кабінету міністрів України.

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Ми запускаємо сервіс, який буде корисний підприємцям і малому /середньому бізнесу – сервіс ведення фінансового обліку,

– впевнений Дубілет.

Найчастіше бізнесмени ведуть свої фінанси в умовному Excel, пояснює Дубілет. І додає, що іноді цього буває достатньо, але частіше за все бізнес від цього страждає.

Переваги сервісу Finmap

Підприємці та бізнесмени завжди точно знають, скільки мають грошей на яких рахунках. Причому "рахунки" – в широкому сенсі. Рахунками можуть бути сейф в офісі, картка банку, каса тощо.

Легко заносити витрати і доходи за допомогою простого інтерфейсу або телеграм-бота.

Можна давати різним співробітникам різні права доступу.

Вбудована аналітика і дашборд. Користувачі бачать всі доходи та витрати в розрізі проєктів, клієнтів, співробітників, тегів тощо.

Автоматична синхронізація через API з картами monobank і ПриватБанк.

Можна створювати повторювані платежі.

Можна створювати майбутні платежі. Це особливо важливо, щоб стежити за касовими розривами, наголошує Дубілет.

Мультивалютність, різні звіти, інтеграція через API тощо.

За словами ексміністра тепер бухгалтерію можна буде вести правильно і прозоро.



Сервіс для підприємців і бізнесу Finmap

Сервіс створили Олександр Соловей та Іван Каунов ще пів року тому, але працювали над його спрощенням та зручністю.

Я запрошую всіх залишити свій емейл для передреєстрації за цією адресою: finmap.online. Перші інвайти починаємо розсилати через кілька тижнів. Сподіваюся вам сподобається!

– пише Дубілет.

Скільки коштує сервіс

Є два тарифи: "Підприємець" та "Бізнес", які коштують 249 та 849 гривень на місяць відповідно.