Для малого і середнього бізнесу запускають новий сервіс: як працюватиме Finmap
В Україні незабаром запустять онлайн-сервіс для малого та середнього бізнесу, який допоможе у фінансах. Як ним скористатися, читайте на Бізнес 24.
Джерело:фейсбук Дмитра Дубілета
Про новий сервіс Finmap написав Дмитро Дубілет, ексміністр Кабінету міністрів України.
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Ми запускаємо сервіс, який буде корисний підприємцям і малому /середньому бізнесу – сервіс ведення фінансового обліку,
– впевнений Дубілет.
Найчастіше бізнесмени ведуть свої фінанси в умовному Excel, пояснює Дубілет. І додає, що іноді цього буває достатньо, але частіше за все бізнес від цього страждає.
Переваги сервісу Finmap
- Підприємці та бізнесмени завжди точно знають, скільки мають грошей на яких рахунках. Причому "рахунки" – в широкому сенсі. Рахунками можуть бути сейф в офісі, картка банку, каса тощо.
- Легко заносити витрати і доходи за допомогою простого інтерфейсу або телеграм-бота.
- Можна давати різним співробітникам різні права доступу.
- Вбудована аналітика і дашборд. Користувачі бачать всі доходи та витрати в розрізі проєктів, клієнтів, співробітників, тегів тощо.
- Автоматична синхронізація через API з картами monobank і ПриватБанк.
- Можна створювати повторювані платежі.
- Можна створювати майбутні платежі. Це особливо важливо, щоб стежити за касовими розривами, наголошує Дубілет.
- Мультивалютність, різні звіти, інтеграція через API тощо.
За словами ексміністра тепер бухгалтерію можна буде вести правильно і прозоро.
Сервіс для підприємців і бізнесу Finmap
Сервіс створили Олександр Соловей та Іван Каунов ще пів року тому, але працювали над його спрощенням та зручністю.
Я запрошую всіх залишити свій емейл для передреєстрації за цією адресою: finmap.online. Перші інвайти починаємо розсилати через кілька тижнів. Сподіваюся вам сподобається!
– пише Дубілет.
Скільки коштує сервіс
Є два тарифи: "Підприємець" та "Бізнес", які коштують 249 та 849 гривень на місяць відповідно.
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