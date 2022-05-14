Про це 24 каналу розповів в.о. директора Офісу з розвитку підприємництва та експорту Андрій Ремізов.

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Деталі про гранти для допомоги бізнесу

За словами Ремізова, ці гранти були запущені в рамках міжнародної програми, вона спільно фінансується Євросоюзом та урядом Німеччини. Її запустили у співпраці з Мінцифрою, Мінекономіки та фондом "Східна Європа".

Це будуть не державні кошти, а міжнародна допомога. Мета цього – надати допомогу підприємствам, які продовжують працювати в регіонах, де ведуться активні бойові дії або офіційно зареєстровані а цих регіонах, але переїхали в західні області, щоб відновити виробництво,

– пояснив експерт.

Хто може взяти участь у цій програмі

Він наголосив, що отримати грант для допомоги можуть ФОПи будь-якої групи, юридичні особи, які зареєстровані офіційно в таких областях:

Чернігівській,

Сумській,

Харківській,

Херсонській,

Миколаївській

Запорізькій,

Київській,

Луганській,

Донецькій.

Поки що такий перелік областей був визначений міжнародними донорами, але вона буде розширюватися на інші регіони та сфери. Тож, умови дві – реєстрація у цих регіонах та фактичне продовження роботи підприємства там або воно переїхало в інші області і відновило роботу там,

– сказав Ремізов.

Яких саме підприємств це стосується

Він додав, що на такі гранти можуть подаватися підприємці, які мають основний вид економічної діяльності. Зокрема, представлено близько 30 видів кведів та сфер, які можуть претендувати на підтримку. Наприклад:

виробництво м'яса та м'ясних продуктів,

консервування овочів,

виробництво олії та тваринних жирів,

виробництво хліба,

виробництво одягу, взуття,

діяльність ресторанів та мобільного харчування,

постачання готових страв,

виробництво кіно- та відеофільмів,

діяльність в сфері освіти,

медична та стоматологічна практика тощо.

"Але є один важливий момент – загалом рішення щодо надання допомоги приймає не держава, а незалежна експертна комісія. Якщо підприємець працює і постачає критично важливі товари для населення чи ЗСУ, то найбільший пріоритет надають саме таким компаніям", – відповів експерт.

Він наголосив, що обсяг надання допомоги – це еквівалент 4 тисячам євро, це 125 тисяч гривень. В межах проєкту таку підтримку наразі можуть отримати не більше 300 підприємств.

Які критерії? За словами експерта, є такі запобіжники:

Підприємство має бути зареєстроване офіційно не пізніше 31 грудня 2021 року. Нові компанії не зможуть взяти участь.

Також не можуть братиу часть ті підприємства, які знаходяться зараз на тимчасово окупованих територіях України. Або якщо компанія проводить діяльність в Росії.

Якщо підприємство визнане банкрутом, або проти нього порушена справа РНБО, або є рішення суду про вчинення корупції.

Також під час подання заявки є ряд питань. Наприклад, чи отримувало це підприємство вже якусь допомогу, це теж впливає на прийняття рішення. Можуть запитувати, яких збитків через війну зазнала компанія тощо.

На що можна буде витратити ці кошти? За словами Ремізова, ці гроші можна витратити на збереження та створення нових робочих місць, наприклад, виплату зарплати, закупівлю та заміну обладнання, якщо окупанти щось пошкодили, закупівлю сировини та матеріалів, оренду за приміщення, лізинг обладнання та інші витрати.

Андрій Ремізов розповів про гранти для допомоги бізнесу:



До слова, на Київщині російська ракета зруйнувала склад компанії GoodWine. Будівля була розташована у селі Стоянка, Бучанського району. На складі зберігали різні види алкоголю (вино, міцні напої, пиво), продукти, вода.

У компанії GoodWine заявили, що склад зруйнований на 100%. Вони додали, що на там зберігали 1,6 мільйона пляшок вина, з них 15 тисяч – колекційні. Загалом компанія оцінює збитки у 15 мільйонів євро.