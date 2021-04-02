У "Дії" видаватимуть ліцензії: які з них можна отримати вже з 1 травня

Джерело:Мінекономіки
Мінекономіки запускає пілотний проєкт з видачею дозвільних документів онлайн через сервіс "Дія". Про це йдеться у проєкті постанові міністерства.
У пояснювальній записці до проєкту вказують, що він спростить ведення бізнесу для близько 200 тисяч підприємств щорічно Адже строки надання адміністративних послуг зменшаться, а їх якість зросте.
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З 1 травня почне діяти пілотний проєкт, в рамках якого будуть доступні ліцензії для 10 найпопулярніших напрямків бізнесу, які її потребують:
Автори проєкту наголошують, що підприємці матимуть право вибору способу подання заяви – в електронній формі через "Дію" чи паперовій.
За останній рік 53% українців скористалися щонайменше 1 послугою "Дія".