У "Дії" видаватимуть ліцензії: які з них можна отримати вже з 1 травня
Мінекономіки запускає пілотний проєкт з видачею дозвільних документів онлайн через сервіс "Дія". Про це йдеться у проєкті постанові міністерства.
Джерело:Мінекономіки
У пояснювальній записці до проєкту вказують, що він спростить ведення бізнесу для близько 200 тисяч підприємств щорічно Адже строки надання адміністративних послуг зменшаться, а їх якість зросте.
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Які ліцензії можна отримати з 1 травня
З 1 травня почне діяти пілотний проєкт, в рамках якого будуть доступні ліцензії для 10 найпопулярніших напрямків бізнесу, які її потребують:
- посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
- роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин);
- роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля пальним;
- зберігання пального;
- туроператорська діяльність;
- господарська діяльність з ветеринарної практики;
- господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- господарська діяльність у сфері дошкільної освіти;
- господарська діяльність з медичної практики.
Автори проєкту наголошують, що підприємці матимуть право вибору способу подання заяви – в електронній формі через "Дію" чи паперовій.
Інші сервіси у "Дії"
- Нещодавно у "Дії" дозволили змінювати прописку. Також у тестовому режимі.
- Також Україна першою у світі офіційно прирівняла е-паспорти до паперових.
За останній рік 53% українців скористалися щонайменше 1 послугою "Дія".
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