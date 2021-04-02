Мінекономіки запускає пілотний проєкт з видачею дозвільних документів онлайн через сервіс "Дія". Про це йдеться у проєкті постанові міністерства.

У пояснювальній записці до проєкту вказують, що він спростить ведення бізнесу для близько 200 тисяч підприємств щорічно Адже строки надання адміністративних послуг зменшаться, а їх якість зросте.

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Які ліцензії можна отримати з 1 травня

З 1 травня почне діяти пілотний проєкт, в рамках якого будуть доступні ліцензії для 10 найпопулярніших напрямків бізнесу, які її потребують:

посередництво у працевлаштуванні за кордоном;

роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин);

роздрібна торгівля тютюновими виробами;

роздрібна торгівля пальним;

зберігання пального;

туроператорська діяльність;

господарська діяльність з ветеринарної практики;

господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

господарська діяльність у сфері дошкільної освіти;

господарська діяльність з медичної практики.

Автори проєкту наголошують, що підприємці матимуть право вибору способу подання заяви – в електронній формі через "Дію" чи паперовій.

Інші сервіси у "Дії"

Нещодавно у "Дії" дозволили змінювати прописку. Також у тестовому режимі.

Також Україна першою у світі офіційно прирівняла е-паспорти до паперових.

За останній рік 53% українців скористалися щонайменше 1 послугою "Дія".