"Дії Facebook та Instagram зруйнували наш бізнес": на Meta чекає черговий судовий процес

Застосунок Phhhoto подав позов до суду проти Meta (у минулому Facebook). Позивач запевняє, що компанія затягувала з укладанням угоди, а згодом скопіювала функції чужої розробки.

Додаток Phhhoto, запущений у 2014 році, дозволяв користувачам створювати короткі відеоролики в GIF-форматі. У позові зазначається, що Facebook скопіював функціонал і випустив ідентичний додаток Boomerang в Instagram, після чого заблокував Phhhoto в API власної соціальної мережі.

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У Phhhoto заявляють, що Facebook знищив їхній бізнес

Компанія Phhhoto пропрацювала 3 роки, після чого у 2017 році збанкрутувала. Максимальна кількість активних користувачів їхнього застосунку склала 3,7 мільйона людей на місяць. Бейонсе, Белла Хадід та інші всесвітньо відомі зірки шоубізу публікували у своїх інстаграм-акаунтах відео, створені у Phhhoto.

Згідно з позовом, сам Цукерберг зареєструвався у застосунку 8 серпня 2014 року. Того ж місяця додаток встановили колишній голова Instagram Кевін Сістром та декілька інших співробітників Facebook. Компанія була ініціатором партнерства, від якого згодом сама ж і відмовилась.

Дії Facebook та Instagram зруйнували Phhhoto як життєздатний бізнес і знищили інвестиційні перспективи компанії. Phhhoto зазнала поразки у результаті антиконкурентної поведінки Facebook (нині – Meta – ред. 24 канал),

– мовиться у позові представників Phhhoto до окружного суду США.

Phhhoto прагне розгляду справи судом присяжних і відшкодування фінансових збитків. У Meta позов назвали необґрунтованим і заявили, що будуть активно захищати свою позицію на правовому полі.