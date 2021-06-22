Втомлені чи просто ледачі: дієві способи контролю працівників дистанційно

Дистанційна робота – це в жодному разі не про ігнорування правил та несерйозне ставлення до роботи. Однак існують співробітники, які потребують контролю, адже не можуть самостійно змусити себе якісно працювати.

Є й ті, що порушують дисципліну без поважних причин. Існує кілька способів, як впоратися з такою проблемою.

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Контроль в міру

Експерти запевнили, що співробітники, які не вимагали особливого контролю в офісі, найімовірніше і вдома працюватимуть якісно та без проблем.Не варто надмірно контролювати відповідальних співробітників, адже компанія ризикує їх демотивувати.

Авторитарні заходи рекомендують застосовувати до співробітників, які порушують дисципліну без поважних причин. Однак тут також є важливий момент – варто спочатку перевірити, чи раптом у людини не знизилась продуктивність та не трапилось вигорання.

Що робити з ледачими працівниками

Варто зазначити у трудовому договорі його чіткі обов'язки.

Завжди бути на зв'язку у робочий час та передзвонювати, якщо раптом пропустив дзвінок від роботодавця або клієнта.

та передзвонювати, якщо раптом пропустив дзвінок від роботодавця або клієнта. Звітувати кожного дня про виконану роботу.

кожного дня про виконану роботу. Обов'язково перебувати на відеоконференціях, нарадах і зустрічах.

Варто контролювати листування працівника за корпоративною електронною поштою. Потрібно знати, чи раптом співробітник не направляє робочі дані на свою особисту пошту.

за корпоративною електронною поштою. Потрібно знати, чи раптом співробітник не направляє робочі дані на свою особисту пошту. Однак обов'язково треба прописати співробітнику, що роботодавець може її переглядати без попереджень.

• Режим роботи

Звісно, працівник може самостійно визначити робочий час, але у такому разі буде складно контролювати співробітника. Є рішення – не варто переводити на чіткий режим роботи одразу всіх працівників. Однак проблемні співробітники повинні мати фіксований час роботи.

У такий спосіб керівництво розумітиме, чим зайнятий співробітник у робочий час

• Командний дух

Дуже часто проблеми у роботі можуть виникнути через те, що людина не відчуває себе частиною колективу. Тут у роботу варто залучити HR-працівників. Вони повинні організовувати віртуальні зустрічі з працівниками, щоб отримати зворотний зв'язок і усунути корінь проблеми.

• Робота або звільнення

Якщо ж жодної причини немає, а співробітник навмисно порушує дисципліну – він повинен розуміти, що це матиме серйозні наслідки, зокрема, звільнення або штраф. Також можна спочатку припинити виплачувати премію.

• Працівники-новачки

У такому разі у документах має бути прописано, що виплата премії є правом, а не обов'язком компанії.

Якщо є можливість – бажано в перший час не переводити нових працівників на дистанційну роботу. Це ще одна причина того, що компаніям не варто відмовлятися від офісу зовсім.