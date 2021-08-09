Дієві протести: Куба легалізувала малий та середній приватний бізнес

Після масових протестів громадян минулого місяця комуністичний уряд Куби вирішив піти на поступки. В країні змінюватимуть модель економіки, зокрема вже легалізували малий та середній бізнес.

За новими правилами на Кубі відтепер офіційно будуть дозволені приватні підприємства, які налічують до 100 співробітників. Президент країни Мігель Діас-Канель наголосив, що це перший рішучий крок на шляху до оновлення економічної моделі.

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Антиурядові протести на Кубі

Критики переконані, що плани уряду прискорились завдяки липневим протестам, коли тисячі людей вийшли на вулиці з вимогами негайних політичних та економічних змін. Минулого місяця десятки людей по всій країні були заарештовані, а щонайменше один протестувальник загинув під час сутичок з поліцією.

Рішення легалізувати малий та середній бізнес є величезною реформою, адже на Кубі й досі малорозвинене поняття приватної власності, а всі великі компанії та підприємства належать державі.

Додамо, що комуністичний уряд Куби у мітингах та поганій економічній ситуації звинувачує США. Раніше президент острівної держави Мігель Діас-Канель взагалі заявляв, що жодних протестів на Кубі немає. Країна перебуває під санкціями через силове придушення протестувальників.

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