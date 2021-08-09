За новими правилами на Кубі відтепер офіційно будуть дозволені приватні підприємства, які налічують до 100 співробітників. Президент країни Мігель Діас-Канель наголосив, що це перший рішучий крок на шляху до оновлення економічної моделі.

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Антиурядові протести на Кубі

Критики переконані, що плани уряду прискорились завдяки липневим протестам, коли тисячі людей вийшли на вулиці з вимогами негайних політичних та економічних змін. Минулого місяця десятки людей по всій країні були заарештовані, а щонайменше один протестувальник загинув під час сутичок з поліцією.

Рішення легалізувати малий та середній бізнес є величезною реформою, адже на Кубі й досі малорозвинене поняття приватної власності, а всі великі компанії та підприємства належать державі.

Додамо, що комуністичний уряд Куби у мітингах та поганій економічній ситуації звинувачує США. Раніше президент острівної держави Мігель Діас-Канель взагалі заявляв, що жодних протестів на Кубі немає. Країна перебуває під санкціями через силове придушення протестувальників.

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