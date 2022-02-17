Перший аудит розпочнуть уже цього року, а провести перший публічний продаж акцій команда Дії мріє через два роки. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

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Амбіційні плани Дії

За словами Олексія Вискуба, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров переконаний, що Дія може стати великим прибутковим підприємством.

Команді надходить безліч пропозицій з внутрішнього ринку, що дозволяють вибудувати ефективну модель монетизації. Якщо Дія зможе вийти на самоокупність коштом бізнесу, то це стане великою перемогою.

Зміна форми власності і IPO

Олексій Вискуб зазначає, що великою метою Дії, яка звучить навіть трохи фантастично, є трансформація з державного підприємства у щось на зразок приватного акціонерного товариства. Амбіційний план – вихід Дії на IPO.

Ви знаєте, що у нас віцепрем'єр (Михайло Федоров – ред. 24 канал) дуже амбітний. У нього така мета є, і він терміни нам поставить дуже стислі. Зрозуміло, що буде дуже багато аудитів і внутрішніх модернізацій. Мріємо, що через два роки це здійсниться,

– наголосив Олексій Вискуб.

Заступник міністра додав, що велика частина акцій (50% +1 акція) при цьому повинна належати державі. Однак команда хоче створити міжнародний борд, щоб отримати незалежність і стійкість.