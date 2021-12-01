"Дія City" створить до 450 тисяч робочих місць, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що введення режиму "Дія City" дасть можливість Україні створити найпотужніший IT-хаб у Центральній та Східній Європі. На його думку, в Україні впроваджуються одні з найкращих умов для ведення IT-бізнесу та креативної індустрії у світі.

Про це глава держави заявив під час свого виступу у Верховній Раді 1 грудня.

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Про що розповів президент

Зеленський розраховує, що за 5 років "Дія City" допоможе збільшити обсяг вітчизняного IT-ринку вдвічі і становитиме близько 12 мільярдів доларів. Крім того, кількість робочих місць, за оцінками президента, зросте до 450 тисяч.

Ми будуємо власний бізнес, незалежний від "хотєлок" чиновників, де враховано всі побажання бізнесу. Для цього ми запускаємо "Дія City", яка дозволить створити в Україні найпотужніший IT-хаб у Центральній та Східній Європі. Володимир Зеленський президент України

За словами президента, українці й підприємці зі всього світу отримають можливість швидко реалізовувати найамбітніші інновації і бізнес-ідеї, а також ефективно їх впроваджувати. "Це будуть одні з найкращих умов для ведення IT-бізнесу та креативної індустрії у світі", – запевнив Зеленський.

Нагадаємо, що на початку листопада Верховна Рада опублікувала фінальну версію законопроєкту про впровадження режиму "Дія City". Згідно з другою редакцією, проєкт закону зазнав деяких змін.