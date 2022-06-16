Дистриб'ютори Coca-Cola в Росії зупиняють випуск та продаж напоїв у країні
Джерело:Reuters
Coca-Cola HBC припинить виробництво та продаж Coca-Cola у Росії. У країні-агресорці зникне й продукція інших брендів Coca-Cola HBC.
У Росії зникне Fanta, Sprite та Schweppes
Наразі компанія та її клієнти розпродають наявні запаси. У Coca-Cola Co заявили, що коли запаси вичерпаються, то Coca-Cola HBC більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в Росії.
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Російські ЗМІ повідомляють, що Coca-Cola HBC, крім самої Coca-Cola, випускає ряд інших безалкогольних напоїв.
Припинення роботи Coca-Cola HBC означатиме зникнення з російських ринків Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, води BonAqua, соків "Добрий", Pulpy, Rich, "Моя Сім'я", Innocent та іншої продукції.
Зазначається, що в Росії працює 10 заводів компанії.
Coca-Cola 8 березня призупинила роботу в Росії
- Корпорація Coca-Cola Company заявила про призупинення роботи в Росії тільки на 13 день повномасштабної російської агресії проти України. Американська корпорація приєдналася до інших компаній, які відмовилися співпрацювати з державою-агресоркою.
- Втім, тоді в компанії заявили, що продовжать відстежувати ситуацію та оцінювати її з огляду на те, як розгортатимуться події. Згодом генеральний директор The Coca-Cola Company Джеймс Квінсі допустив повне зникнення компанії у Росії.
- Через те, що Coca-Cola не відразу вирішила піти з російського ринку, деякі українські мережі відмовилися продавати продукцію американської корпорації.
- Наприклад, мережа магазинів NOVUS відмовилася продавати продукцію бренду Coca-Cola. Згодом ідентичне рішення про припинення співробітництва з Coca-Cola прийняли у мережі супермаркетів Сільпо.
- У Росії відразу вирішили замінити Coca-Cola: завод "Арктична вода" заявив, що хоче розпочати випуск ямальської "кока-коли".
- Зауважимо, що Росія спробувала замінити й інші бренди, які покинули російський ринок. Росіяни спробували замість ресторанів McDonald's, які припинили роботу в Росії, створити забігайлівки "Дядя Ваня". Росіяни представили дизайн логотипа, де просто повернули на бік лого McDonald's.
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