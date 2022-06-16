У Росії зникне Fanta, Sprite та Schweppes

Наразі компанія та її клієнти розпродають наявні запаси. У Coca-Cola Co заявили, що коли запаси вичерпаються, то Coca-Cola HBC більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в Росії.

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Російські ЗМІ повідомляють, що Coca-Cola HBC, крім самої Coca-Cola, випускає ряд інших безалкогольних напоїв.

Припинення роботи Coca-Cola HBC означатиме зникнення з російських ринків Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, води BonAqua, соків "Добрий", Pulpy, Rich, "Моя Сім'я", Innocent та іншої продукції.

Зазначається, що в Росії працює 10 заводів компанії.

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