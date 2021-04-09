Фінансовий директор Tesla придбав будинок біля озера за майже 4 мільйона доларів: вражаюче фото

Джерело:Bloomberg
Фінансовий директор Tesla Захарі Кіркхорн придбав будинок в Остіні, що у штаті Техас. Він розташований на земельній ділянці площею 2,5 гектара поблизу озера у західній частині міста.
За документами графства Тревіс, будинок придбали Кіркхорн та його партнер Даніель Нотон. Пара одружилася на початку 2018 року в Каліфорнії, повідомляє New York Times.
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Нотон є віцепрезидентом з фінансів у Remix – компанії з перевезення програмного забезпечення, заснованою LinkedIn.
Зак Кіркхорн і Даніель Нотон / Фото New York Times
Будівля – досить велика. Там є:
Документ датований серединою листопада 2020 року. У ньому зазначено, що Кірхорн заплатив за будинок 3,29 мільйона доларів.
Будинок, який придбав фінансовий директор Tesla / Скриншот
У компанії Tesla не відповіли на прохання Business Insider надати коментар.Довідка. Все частіше з'являються новини про те, що працівники тікають із району затоки Сан-Франциско та Каліфорнії загалом. Це пов'язано з тим, що багато віддалених технічних працівників та керівників, зараз працюють дистанційно через пандемію, вони не "прив'язані" до офісів, а тому можуть вільно переїжджати в більш доступні місця.
Варто зауважити, що багатьох людей цікавить штат Техас для переїзду. Місто Остін особливо привабливе. Нещодавно відома компанія Oracle оголосила, що переїжджає з штаб-квартирою до цього міста, де є значна кількість робочої сили.
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Генеральний директор Dropbox Дрю Х'юстон також повідомив, що переїжджає до міста, а в грудні з'явилася новина про те, що Маск придбав промислову ділянку для своєї компанії неподалік Остіна.
Технології активно розвиваються в цьому місті. Компанії, такі як IBM та Intel, добре зарекомендували себе в місті.
Також Маск закликав будувати більше житла в Остіні, оскільки його компанії Tesla і SpaceX прагнуть найняти сотні працівників у Техасі.