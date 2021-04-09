Фінансовий директор Tesla придбав будинок біля озера за майже 4 мільйона доларів: вражаюче фото
Фінансовий директор Tesla Захарі Кіркхорн придбав будинок в Остіні, що у штаті Техас. Він розташований на земельній ділянці площею 2,5 гектара поблизу озера у західній частині міста.
Джерело:Bloomberg
За документами графства Тревіс, будинок придбали Кіркхорн та його партнер Даніель Нотон. Пара одружилася на початку 2018 року в Каліфорнії, повідомляє New York Times.
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Нотон є віцепрезидентом з фінансів у Remix – компанії з перевезення програмного забезпечення, заснованою LinkedIn.
Зак Кіркхорн і Даніель Нотон / Фото New York Times
Що є у будинку
Будівля – досить велика. Там є:
- 5 спалень;
- 5 ванних кімнат;
- понад 5 тисяч квадратних футів;
- басейн, що виходить в озеро – навколо нього посаджені дерева.
Документ датований серединою листопада 2020 року. У ньому зазначено, що Кірхорн заплатив за будинок 3,29 мільйона доларів.
Будинок, який придбав фінансовий директор Tesla / Скриншот
У компанії Tesla не відповіли на прохання Business Insider надати коментар.
Чому Техас такий популярний
Варто зауважити, що багатьох людей цікавить штат Техас для переїзду. Місто Остін особливо привабливе. Нещодавно відома компанія Oracle оголосила, що переїжджає з штаб-квартирою до цього міста, де є значна кількість робочої сили.
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Генеральний директор Dropbox Дрю Х'юстон також повідомив, що переїжджає до міста, а в грудні з'явилася новина про те, що Маск придбав промислову ділянку для своєї компанії неподалік Остіна.
Технології активно розвиваються в цьому місті. Компанії, такі як IBM та Intel, добре зарекомендували себе в місті.
Також Маск закликав будувати більше житла в Остіні, оскільки його компанії Tesla і SpaceX прагнуть найняти сотні працівників у Техасі.
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