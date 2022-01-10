На його думку, така практика допомагає підтримувати корпоративну культуру компанії. Крім того, це дозволяє втримувати у штаті лише найкращих і найвідданіших працівників.

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Для чого компанія платить співробітникам за звільнення

Ронзіо ввів нову політику звільнень у травні 2020 року. Тоді компанія пропонувала новим співробітникам 2 500 доларів за рішення звільнитись протягом 2 тижнів, якщо у них виникають будь-які сумніви щодо нового місця роботи.

Тоді жоден із 38 фахівців, найнятих після впровадження нового правила, не скористався такою можливістю. Нещодавно компанія збільшила суму до 5 тисяч доларів.

На сучасному ринку команди з найму повинні швидко оцінювати кандидатів і пропонувати їм конкурентоздатні умови роботи. Можливість звільнення з фінансовою винагородою дозволяє новачкам з легкістю повідомити, що їх щось не влаштовує,

– пояснює Ронзіо.

Підприємець зазначає, що надання співробітникам фінансового стимулу для звільнення є способом сформувати ефективну корпоративну культуру. "Для співробітників дуже важливо відмовитись від грошей, прийняти рішення і взяти на себе відповідальність. Це створює основу для чудових ділових відносин у майбутньому", – додає керівник Trainual.

Крім того, за словами Ронзіо, такий підхід стимулює команду з набору персоналу нести більшу відповідальність, адже якщо вони помиляться, це вартуватиме бізнесу додаткових витрат.

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До слова, ті співробітники, які вирішують залишитись, не отримують жодних додаткових стимулів для продовження роботи у компанії. Якщо новачки відмовляються від легких 5 тисяч доларів – значить, вони мислять на перспективу і розуміють, що робота на компанію принесе їм набагато більше.