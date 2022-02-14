Судова тяганина проти IBM розпочалась у 2018 році, коли звільнені працівники подали відповідний позов, звинувативши IT-компанію в ейджизмі і дискримінації. За твердженням позивачів, співробітників старшого віку активно намагались "витіснити" з колективу, щоб замінити їх міленіалами.

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Звинувачення IBM

У 2018 році компанія IBM звільнила кілька тисяч співробітників. Як з'ясувалось згодом, майже всі вони були віком старше за 40 років. За документами внутрішньої переписки, які позивачі надали суду лише зараз, один із топменеджерів заявляв, що "в IBM працює надто багато пристарілих жінок".

Це те, що має змінитись. Вони (старші співробітники IBM – ред. 24 канал) справді нічого не розуміють у спілкуванні і взаємодії. Вони не є представниками цифрового покоління. Це реальна загроза для нас, динозаври, яким давно вже пора вимерти,

– йдеться в одному з повідомлень внутрішньої переписки.

Прессекретарка IBM Кріс Мумма заявила, що компанія ніколи не займалась системною дискримінацією за ознакою віку й додала, що скорочення працівників у 2018 році відбулись через зміну умов ведення бізнесу, а не через їхній вік.

Захист компанії наголосив, що середній вік їхніх співробітників у 2022 році становить 48 років, як і до моменту масових звільнень, спричинених реорганізацією діяльності.

"Судді надано внутрішню переписку топменеджерів, які у нас вже не працюють. Деякі формулювання повідомлень не відповідають принципам поваги, з якими в IBM заведено ставитись до співробітників", – йдеться у заяві компанії.

Додамо, що позивачів у суді представляє адвокатка Шенон Лісс-Ріордан. Юристка відома успішними кейсами у галузі трудового права і вже представляла скорочених працівників у справах проти техгігантів Google і Amazon.