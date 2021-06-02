Дім, робота, відпочинок: життя без обмежень

Через пандемію COVID-19 уже понад рік кожен із нас час від часу переглядає свої звички, формати роботи, можливості для відпочинку та відпустки й навіть спілкування з друзями. Роботодавці навчилися відпускати працівників з офісів та працювати з ними віддалено. Працівники зрозуміли, що виконувати більшість завдань можна й залишаючись на дачі.

Найбільш сміливі взагалі перебралися на природу далеко від дому та оживили фони під час відеонарад мальовничими пейзажами гір чи морського узбережжя. Нове поняття "workation" поєднало відпустку з можливостями працювати здалеку. Тож чи захочуть компанії та їх співробітники після усіх карантинів повертатися до 100% офісного формату роботи? Розбираємося на Бізнес 24 – читайте далі.

Цікаво Офіс у кишені: як організувати дистанційну роботу, не втративши ефективності

Гібридний офіс як новий тренд

Змішаний підхід активно практикують у всьому світі останні кілька місяців. Після старту вакцинації частина працівників повернулась до офісів. Водночас ті фахівці, що не готові змінити гнучкий режим на офісну дисципліну, демонструють ефективну роботу з дому. Тож примусове повернення до офісу може їх лише демотивувати.

Як зауважив директор із досліджень Future Workplace Ден Шаубел, гібридна модель сполучила в собі структурованість та комунікативність офісної роботи з незалежністю та гнучкістю роботи з дому. На думку ж професора економіки Стенфордського університету Ніколаса Блума, є сенс дозволяти персоналу працювати віддалено хоча б два дні на тиждень.

Що кажуть самі працівники

Згідно з опитуванням Slack, яке оприлюднив World Economic Forum, лише 11,6% респондентів готові повернутися працювати в офісі, а 72,2% віддають перевагу гібридній, тобто змішаній, моделі роботи.

Статистика Microsoft Teams і Outlook показала, що тривала дистанційна робота обмежила сферу спілкування. Однак новий тренд – гібридна робота – допоможе відновити комунікаційні втрати.

Досвід світових компаній

Гібридну модель уже використовують найбільші технічні гіганти.

Зокрема, Google заявив, що випробує новий формат роботи, адже понад 60% його працівників не хочуть назавжди повернутися до офісів, воліючи час від часу працювати віддалено.

Натомість у Microsoft вирішили, що більшість працівників зможе працювати віддалено менш ніж у 50% випадків і лише після попереднього схвалення керівником.

До гібридного формату вдалась і Sodexo – транснаціональна корпорація, що спеціалізується на організації харчування та сервісному обслуговуванню.

Sodexo цікава своїм незвичним та відповідальним підходом до організації роботи. Компанія розділила своїх працівників на дві команди, які по черзі працюють то в офісі, то з дому. Такий спосіб об'єднав переваги обох форматів роботи: змогу контролювати, безпечність та гнучкість. Окрім того, компанія запустила глобальну програму "Підйом разом із Sodexo", мета якої – підтримувати працівників у період адаптації до нової моделі роботи.



Гібридний формат роботи може бути ефективним, якщо його правильно організувати / Фото work.ua

Новий тренд на українському ринку

Такий компромісний підхід обирають і багато українських компаній. Зокрема, 78% співробітників готові працювати частково віддалено, лише 5% не розглядають віддалений режим. Тож компанія розробила для свого персоналу гібридну модель, що почне діяти по закінченні карантину.

В компанії кажуть, що нова операційна модель передбачає 4 режими відвідування офісу:

фахівці, які працюють тільки в офісі;

фахівці, які щодня працюють на віддалених від офісу об'єктах мережі (базові станції, точки продажів), такі співробітники можуть виконувати частину офісної роботи віддалено (1 – 2 дні на тиждень);

фахівці, які більше працюють в офісі, ніж дистанційно;

фахівці, у яких переважає віддалена робота.

Режим роботи визначається залежно від функціональних обов'язків і передбачає гнучкі умови офісної та віддаленої роботи,

– зауважує керівниця департаменту із залучення та розвитку талантів Київстар Світлана Кончаніна.

Щоб віддалена робота була зручною для працівників, Київстар подбав про організацію праці: більшість робочих завдань доступна завдяки спільному доступу до них із сервісами Microsoft Office 365, наради проводяться в Teams, документообіг із контрагентами та клієнтами ведеться в електронному вигляді. Такий саме підхід компанія рекомендує і своїм бізнес-клієнтам - те, що добре зарекомендувало себе всередині Київстар, з високою вірогідністю спрацює й в інших.

Як зробити гібридні формати безпроблемними

Завдяки правильно організованій роботі ваш персонал зможе працювати з будь-якої точки світу: як з офісу (де б він не перебував), так і з дому чи з місця відпочинку – якщо комусь так зручно. Саме так – з місця відпочинку! Адже навіщо себе обмежувати?



Ви можете працювати просто на пляжі / Фото freepik

Workation, як форма роботи (від слів work – "робота" і vacation – "відпустка"), все більше набуває популярності. Специфіка деяких професій дозволяє працювати там, куди зазвичай їздять у відпустку: на березі моря чи в сільській глушині – словом, подалі від метушливого міста.

Тож якщо є технічна змога, чом би людям не перетворити місце відпочинку на місце роботи? До речі, workation може стати для багатьох ваших працівників порятунком від професійного вигорання.

Проте новий підхід може стати як напрочуд зручним та ефективним форматом роботи (якщо все організувати правильно), так і джерелом безлічі проблем та непорозумінь у колективі (якщо проігнорувати специфіку дистанційки, насамперед особливості комунікації).

Щоб уникнути негативного сценарію розвитку подій, Київстар розробив для своїх бізнес-клієнтів пакет ефективних рішень:

Якщо в офісі працівники використовували для роботи багато паперових документів – є сенс перевести документообіг компанії в електронний формат. Сервіс Star.Docs від Київстар не лише забезпечить персоналу доступ до документів 24/7, а й стане важливим внеском компанії у збереження довкілля - менше паперу та витратних матеріалів. Більш того, електронний документообіг суттєво заощаджує час, обіг документів пришвидшується, а витрати скорочуються - заощаджуються кошти, які виділялись на логістику, закупівлі паперу, конвертів, друк документів.



Сервіс Star.Docs від Київстар не лише забезпечить персоналу доступ до документів 24/7, а й стане важливим внеском компанії у збереження довкілля - менше паперу та витратних матеріалів. Більш того, електронний документообіг суттєво заощаджує час, обіг документів пришвидшується, а витрати скорочуються - заощаджуються кошти, які виділялись на логістику, закупівлі паперу, конвертів, друк документів. Під час віддаленої роботи, як частини гібридної моделі, працівникам необхідно залишатися на зв’язку з клієнтами , колегами та контрагентами. Налагодити стабільний зв'язок усіх підрозділів компанії між собою та із зовнішнім світом допоможе Віртуальна мобільна АТС. Із нею ви буквально за 15 хвилин організуєте відділ продажів чи колцентр без офісу й (що важливо!) без витрат на обладнання та обслуговування (це на боці Київстар), об'єднавши мобільні та фіксовані номери в єдину корпоративну мережу та прописавши необхідні правила розподілу дзвінків між працівниками.



, колегами та контрагентами. Налагодити стабільний зв'язок усіх підрозділів компанії між собою та із зовнішнім світом допоможе Віртуальна мобільна АТС. Із нею ви буквально за 15 хвилин організуєте відділ продажів чи колцентр без офісу й (що важливо!) без витрат на обладнання та обслуговування (це на боці Київстар), об'єднавши мобільні та фіксовані номери в єдину корпоративну мережу та прописавши необхідні правила розподілу дзвінків між працівниками. Злагоджено працювати над спільними завданнями та проєктами та приєднуватися до зустрічей онлайн навіть на великій відстані один від одного ваші фахівці зможуть завдяки хмарним сервісам Microsoft Office 365.



Безперебійну роботу IT-систем компанії будь-якого розміру можна організувати перенесенням IT-інфраструктури в хмару. Розмістити сервери в Дата-центрі та забезпечити працівників доступом до широкого кола інструментів хмарної платформи Microsoft Azure. Там, зокрема, можна працювати з даними, аналізувати їх, розробляти програмні продукти тощо.



компанії будь-якого розміру можна організувати перенесенням IT-інфраструктури в хмару. Розмістити сервери в Дата-центрі та забезпечити працівників доступом до широкого кола інструментів хмарної платформи Microsoft Azure. Там, зокрема, можна працювати з даними, аналізувати їх, розробляти програмні продукти тощо. А щоб убезпечити дані, що "літатимуть" між офісами компанії та домівками її працівників, від кібератак, Київстар пропонує використовувати корпоративну мережу VPN – єдину захищену мережу для обміну даними.



Вчасно інформувати клієнтів про цікаві пропозиції й навіть робити такі повідомлення персоналізованими допоможуть таргетовані SMS-розсилки. Це не лише зменшить витрати на рекламу, а й суттєво підвищить її ефективність завдяки інструментам Big Data. Тобто комунікація з клієнтами також може працювати віддалено.

Дистанційка може бути ефективною

COVID-19 змінив не лише ставлення людей до свого здоров'я, а й специфіку бізнес-процесів в різних галузях. І цілком очевидно, що гібридний формат роботи не втратить актуальності й після пандемії.

Сьогодні не можна стояти на місці, чіпляючись за старі методи та форми. Щоб не потонути, бізнес – як невеличкий стартап, так і компанія із сотнями працівників – має ловити "хвилю". А злетіти на її гребінь допоможуть сервіси для гнучкої роботи команд Офіс там, де ви від Київстар Бізнес.